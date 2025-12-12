Emoción y reconocimiento al esfuerzo. Así se podría resumir la gala de los Premis Sant Josep en Forma 2025, donde el Ayuntamiento de Sant Josep galardonó durante la noche de este viernes a deportistas y entidades del municipio. El Auditori Caló de s’Oli fue el escenario elegido para entregar un total de 27 condecoraciones y distinciones que abarcaron hasta 20 disciplinas deportivas.

Entre los nombres propios de la noche destacaron los reconocimientos a los mejores deportistas del municipio en la temporada 2024/2025. En categoría masculina, el galardón recayó ex aequo en los hermanos Marc y Joan Guasch Orvay, del Club Bàdminton Es Vedrà, tras su tercer puesto en dobles en el Campeonato de España sub-19. En categoría femenina, la elegida fue Nur Gómez, del Club Tir amb Arc Es Cubells, medalla de plata en arco compuesto en la European Youth Cup y cuarta clasificada en el Campeonato del Mundo.

El Club Natació Sant Josep fue distinguido como la mejor entidad deportiva por mantener, por tercera temporada consecutiva, al menos un equipo inscrito en cada categoría de la Lliga Balear y por su labor en la promoción del waterpolo, un deporte minoritario. El premio al mejor equipo fue para el SantJosep.Net – Equip arc compost dona, que logró la medalla de bronce en el Campeonato de España de clubes.

Sant Josep reconoce a deportistas y entidades del municipio en una emotiva gala / J.A. Riera

También hubo espacio para reconocer el papel del tejido empresarial y el voluntariado. Y es que Servicios Palau SL recibió la condecoración a la mejor entidad patrocinadora por su apoyo al deporte base del municipio, mientras que la Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Josep obtuvo una mención especial por su colaboración desinteresada en las pruebas deportivas que se organizan en el término municipal.

27 historias diferentes

Entre los ganadores de la noche, destacaron algunos nombres como los de María García -séptima clasificada en el Campeonato de España de Judo-, el campeón nacional de taekwondo y participante en el torneo mundial, Daniel Quesada, o el Club Petanca Cala de Bou, que celebra su 25 aniversario. En esta edición se pudo vislumbrar el reconocimiento a deportistas en ámbitos tan variados como el automovilismo, baloncesto, bádminton, ciclismo, caza, deporte adaptado, fútbol o gimnasia rítmica, entre otros.

El alcalde, Vicent Roig, destacó durante su intervención el valor humano y deportivo de los galardonados. «Es un honor reencontrarnos esta noche para celebrar lo que mejor nos define como comunidad: el esfuerzo compartido, la superación y la capacidad de hacer pueblo a través del deporte. Venimos a reconocer 27 historias diferentes, pero todas con un hilo común: la renuncia, la constancia y la generosidad que hay detrás de cada entrenamiento y cada competición», subrayó.

Sant Josep reconoce a deportistas y entidades del municipio en una emotiva gala / J.A. Riera

Por su parte, el concejal de Deportes, Xicu Ribas, puso en valor la capacidad de reacción de la comunidad deportiva ante las dificultades generadas por las danas recientes: «Ha sido un año intenso y difícil. Las lluvias torrenciales pusieron a prueba nuestras instalaciones y servicios, pero los clubes y deportistas demostrasteis vuestra capacidad de reinventaros y de no abandonar», señaló.

El resto de premiados de la gala fueron: automovilismo: Francisco José Verdugo (Automòbil Club Ibiza i Formentera); baloncesto: Mar Costa (CRIC Ses Salines); ciclismo: Alejandro Cardona (Grup Esportiu Es Vedrà); caza: Víctor Ramón (Associació de Caçadors de Sant Josep); deporte adaptado: Jonathan García (CRIC Ses Salines); fútbol: Vicent Costa (Penya Esportiva Sant Jordi); fútbol sala: Jesica Anahi (UE Sant Josep); gimnasia rítmica: Martina García (CD HEMA); balonmano: Iris Martínez (Handbol Club Sant Josep); waterpolo: Diego Barturen (Club Natació Sant Josep); pádel: Eric Marí (Ibiza Padel Indoor); petanca: Fernando Romero (Club de Petanca Cala de Bou); rugby: Erica Bosch (Sant Josep Rugby Club); tenis: Mariano Saavedra (Ibiza Club de Campo); tenis de mesa: Iván Martín (Club Tennis Taula Sant Jordi); triatlón y atletismo: Ainara Minaya (Grupo Deportivo Presuntos Triatletas).