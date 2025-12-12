Los premios Feim Esport 2025 coronan un año más al deporte de Santa Eulària

La fiesta del deporte local santaeulalienese ha sido la protagonista durante la noche de este viernes en el Palacio de Congresos de Ibiza, donde se han celebrado los premios Feim Esport, que este año han galardonado a un total de 28 personas vinculadas al mundo del deporte.

La nadadora alevín Renee Álvarez fue laureada como la mejor deportista del municipio gracias a unos increíbles logros que hablan por sí solos: cinco medallas de oro en el Campeonato de España Alevín -200m espalda, 400m estilos, 200m estilos, 100m espalda y 400m libres- y primera clasificada en el ranking nacional de la misma categoría. La joven deportista recibió el galardón de manos de la alcaldesa, Carmen Ferrer, que señaló que «su trayectoria es un ejemplo de cómo el talento, unido al esfuerzo, la disciplina y la voluntad de mejorar cada día puede llevar a resultados excepcionales».

El galardón del mejor equipo del municipio recayó sobre la Peña Deportiva Gimnástica Rítmica tras su ascenso a la primera categoría. En cuanto al Mejor club, el Club tennis taula Santa Eulària ha sido la entidad ganadora al conseguir ser subcampeón de la liga división de honor. El premio al mejor entrenador fue para Javi Bonet, gracias a su meritoria labor llevando a nadadores a lo más alto año tras año, con un total de siete medallas en campeonatos nacionales y 58 preseas en competiciones baleares.

Una campaña contra la violencia en el deporte

El premio a mejor persona física pasó a manos de Felipe Sánchez Martínez, quien celebra 25 años al frente del Club Ciclista Santa Eulalia. Finalmente, el reconocimiento a mejor patrocinador fue para Servicios Palau, cuya implicación con numerosos equipos y disciplinas deportivas, así como su apoyo constante en la captación de nuevos patrocinadores y su permanente predisposición, convierte a la empresa en una aliada esencial para el crecimiento del deporte local. La mención especial fue para Mariano Seguí, una persona entrañable en Santa Eulària por su pasión, dedicación y colaboración con el deporte, y para Juan José Díaz, director del área de Ciencias del Deporte del equipo mexicano Pachuca.

Durante la gala también se puso en valor la campaña bajo el lema 'Guanya en respecte, per un esport sa', contra la violencia en el deporte, que busca promover un entorno deportivo seguro, respetuoso y tolerante, en el que se prioricen los valores de convivencia y se erradique cualquier tipo de violencia.

Los otros grandes protagonistas del Feim Esport 2025

Gimnasia rítmica: Lucia Arellano; tenis: Alae Darfoufi; ajedrez: Xavier Marí; fútbol: Nadia Tur; ciclismo: Jaume Muñoz; voleibol: Nayara Trecarichi; atletismo: Alessia Geffroy; balonmano: Maxim Vier Sajin; deporte adaptado: Iván Aguado; rugby: Germán Augusto Sánchez; fútbol sala: Guadalupe Odorizzi; vela: Mateo Delgado; piragüismo: Fidel Griffiths; tenis de mesa: Natalia Miramontes; petanca: Andrés Reyes; taekwondo: Gonzalo Alcoba; tenis playa: Thiara Vallmitjana; tiro con arco: Aitor Ramiro; triatlón: Ignacio Espigares; baloncesto: Aksel David Català; golf: Nerea Oteo; tiro olímpico: Vicente Sánchez; judo: Bassma El-Ahrar Bensbih; fútbol flag: Maximilian Stahl y kickboxing: Daniel López.