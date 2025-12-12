Examen complicado del Gasifred Atlético en Móstoles

El Gasifred Atlético afronta este sábado a las 18.30 horas en pabellón Eva Manguán ante el Ciudad de Móstoles uno de los duelos más exigentes en lo que va de temporada. El combinado pitiuso llega a una cancha en la que nadie ha conseguido sumar los tres puntos en esta presente campaña liguera, y ante un rival que se ubica en la cuarta plaza empatado a 22 puntos.

El partido del sábado será un duelo directo y crucial para seguir en la pugna por el liderato que otorga el ascenso directo a Primera División, custodiado actualmente por el Wanapix. El cuadro azulón recuperó las buenas sensaciones la pasada semana frente al Tafa con una contundente victoria (4-1) en Sa Blanca Dona y llega con energías renovadas para el enfrentamiento en la ciudad madrileña.

Los ibicencos consiguieron sanar con celeridad la herida provocada en Barcelona (6-1) tras caer ante el filial culé en uno de los partidos más flojos de la temporada. Aunque el triunfo del pasado fin de semana fue un balón de oxígeno para los de Fernández, las cifras como visitantes son una asignatura pendiente: el 1 de noviembre fue la última victoria fuera de la isla, tras aquella victoria frente al Sala 5 Martorell (0-2), que ya se vislumbra algo lejana.

Enfrente habrá un hueso duro de roer. El conjunto de Gonzalo Ónega está atravesando el momento más sensible de la temporada, tras cosechar dos derrotas en los últimos dos encuentros, ante Avanza Jaén (6-0) y Melistar (4-1). Sin embargo, hay un dato que habla por sí solo: de los cinco partidos que el equipo mostoleño ha jugado como local, cuatro de ellos han terminado en victoria local y solo un empate. Sin duda, uno de los rivales más exigentes para un Gasifred que quiere continuar en la buena senda.