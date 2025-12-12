Camila Guateima, boxeadora de Ibiza y subcampeona nacional: «El boxeo ha cambiado mi vida»

El boxeo ibicenco está de enhorabuena una vez más. La boxeadora de categoría Joven (-50 kilos), Camila Guateima, doble campeona balear, logró el segundo puesto en el Campeonato Nacional disputado en Palencia entre el 1 y el 7 de diciembre. Es el segundo podio nacional de la peleadora tras el bronce que consiguió el pasado año, lo que demuestra el crecimiento que ha vivido este último año, ahora que ya ha cumplido la mayoría de edad.

«Acabé muy contenta con la experiencia. Aunque no gané, fue un aprendizaje muy grande enfrentarme a alguien de tanto nivel en la final», cuenta la joven boxeadora a este diario. Y es que a pesar de caer en la final, Camila reconoció que lo más duro fue el proceso de preparación para este campeonato: «Fue complicado llevar la alimentación para dar el peso todos los días y las dobles sesiones de entrenamiento aunque, por suerte, tuve un nutricionista que me ajustó la dieta». Durante el mismo día de competición, la boxeadora tuvo que despertarse a las seis de la mañana para realizar el primer pesaje de control, una hora antes del pesaje oficial, en el que se determina si puede pelear una vez que ha dado el peso ideal (menos de 50 kilos).

«He aprendido a comer mejor. Antes hacía dos comidas fuertes y ahora cinco más ligeras, porque cuando entrenas todo el día en lo que menos piensas es en la comida», relata la joven púgil, que reconoce que el boxeo marcó un antes y después en su vida, tanto a nivel físico como psicológico: «Antes era mucho más tímida, pesaba más y era mucho más insegura. Cuando empecé a competir, me fui soltando poco a poco y se ha convertido en una vía de escape para mí, donde me libero y tengo disciplina». La peleadora, además, contó con la ayuda del boxeador internacional italiano Mirko Geografo, que estuvo presente durante su preparación para el campeonato nacional.

Constancia y sacrificio

La disciplina es precisamente la clave para triunfar en este deporte, según Camila: «El talento te puede ayudar un poco, pero en el boxeo, si no tienes constancia, valores y corazón para pegarte con gente, pasar hambre, salir a correr, ir a entrenar todos los dias... si no te esfuerzas, no vas a tener una recompensa, porque es un deporte muy sacrificado. Necesita que pongas todo de tu parte, o te pasarán por encima».

Y es que ese clic que la llevó a darse cuenta del sacrificio que requiere el boxeo le llegó cuando tenía 14 años: «Me apunté con 12 porque mis padres querían que hiciera alguna actividad y mi tía practicaba crossfit en el gimnasio donde ahora entreno. Me comentó, probé, y estuve dos años en los que no me lo tomaba muy en serio, hasta que me animaron mis compañeros y mi entrenador a participar en alguna competición. Fue a raíz de competir cuando pasé de entrenar entre dos y tres días a la semana a cinco, porque ahí ya le cogí un gusto especial al boxeo».

Finalmente, la boxeadora recalca que este deporte «no trata solo de pegarse puñetazos, sino que hay mucha técnica», ya que «hay mucho aprendizaje y es muy difícil que realmente te hagan daño de verdad, sobre todo en las categorías infantiles».

La joven púgil entrena en el conocido centro Eden Gym de Sant Antoni, en el que su entrenador, Gigi, es uno de los encargados en la sombra de exprimir sus capacidades y las de entre 50 y 60 jóvenes que cada día entrenan en el centro deportivo. El preparador explicó a este diario el crecimiento que está viviendo el boxeo en la isla y en el ámbito nacional: «El deporte de contacto ahora está más de moda en España gracias a la figura de Sandor Martín, que ya ha disputado un mundial y es alguien que sabe expresarse y conectar con la gente, al igual que Topuria con las MMA».

Crecimiento del boxeo en España

El entrenador cuenta que los padres apuntan cada vez a más niños a boxeo y que «desde los ocho y nueve años ya comienzan a entrenar, aunque no participan en combates hasta los 14-15». La seguridad es uno de los aspectos en los que más incide Gigi, ya que los jóvenes «llevan casco, protección para las costillas y protector bucal», apunta, para desmitificar la creencia de que es un deporte extremadamente peligroso.

«No es solo un deporte físico. Cada vez hay más preparación para los entrenadores en cuestiones de formación psicológica y deportiva para que los jóvenes sean conscientes del control que requiere y le pierdan el miedo al contacto», señala el preparador, para quien la constancia y «echar de menos» el boxeo es fundamental para alguien que quiere tener éxito en esta disciplina: «Hay jóvenes que tienen mucho talento, pero cuando conocen a su primera novia o se rodean de malas amistades, abandonan el gimnasio y no vuelven a entrenar más. Por eso la constancia es clave».

Y es que el técnico considera que «el boxeo es para cualquier persona, pero el compromiso y la disciplina no», sobre todo, apunta, porque «un boxeador tiene que serlo mañana, tarde y días de fin de semana, porque en el ring se ve reflejado todo el trabajo que has hecho previamente», ya que es una combinación entre «cuidar la alimentación, salir a correr todos los días y entrenar, aunque no quieras».

«Si hay alguien que pisa un gimnasio y desde el primer día le están pegando, eso no es boxeo», aclara Gigi, que reconoce que «cada día» aprende formando a los niños, labor que lleva ejerciendo desde hace seis años. El pugilismo está aumentando su alcance en la isla y será cuestión de tiempo determinar hasta dónde puede llegar, aunque con Camila Guateima se augura un buen futuro para el boxeo ibicenco.