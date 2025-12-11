La SD Portmany presenta su equipación oficial de la mano de Reebok y con nuevo patrocinador

La afición de la SD Portmany está de enhorabuena. El club rojillo ha presentado su nueva equipación oficial para la temporada 2025/2026, en la que el el beach club O Beach Ibiza se incorpora como patrocinador principal, junto a Reebok, marca encargada del diseño.

Este nuevo modelo supone «una renovación estética completa pero respetuosa con la esencia del club», según apuntan desde la entidad sanantoniense. Los característicos colores rojos de la SD Portmany se mantienen como protagonistas en una colección que combina tradición e innovación, con estampados formados por diferentes elementos gráficos que aportan dinamismo y personalidad a la prenda, sin perder la identidad histórica de la entidad.

“Para nosotros es un honor apoyar a un club con tanta historia y arraigo como la SD Portmany”, señalan desde la dirección de O Beach Ibiza. “Ibiza nos lo ha dado todo y creemos que es fundamental devolver a la comunidad parte de lo que recibimos, impulsando proyectos deportivos que fomenten valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el respeto”, añade Duane Lineker, CEO de O Beach Group.

Las nuevas equipaciones, tanto de jugadores como de porteros, se enmarcan en este compromiso compartido entre la entidad deportiva y el patrocinador por proyectar una imagen moderna, competitiva y conectada con la afición de Sant Antoni, que año tras año respalda al club desde la grada.