La natación pitiusa se abre hueco en Balears

El próximo 13 y 14 de diciembre de 2025 se celebrará el Campeonato Balear de Invierno de Natación en las categorías Infantil, Junior y Absoluto, una de las citas autonómicas más relevantes del calendario. El Club Natación Portus estará representado por trece deportistas que han logrado las marcas mínimas exigidas para participar en la competición.

Los nadadores y nadadoras clasificados son: Lluc Cardona Morata, Abraham Barron Cardona, Gerard Prats Tur, Paul Ziolkowski, Joan Tur Baró, Nicolas Serra Robles, Izan Ribas Rodríguez, Andrée Rosi, Walae Meftah, Sofia Maria Juan García, Iara Canalejo Selas y Hiromi Noa Carcavallo.

La expedición del CN Portus viajará el viernes a Palma, donde se medirán a algunos de los mejores talentos de la natación balear en sus respectivas categorías. El campeonato se disputará en las instalaciones de Son Hugo, escenario habitual de las principales pruebas autonómicas.

Objetivo fijado para los nadadores

Desde el club destacan el trabajo realizado por los deportistas para alcanzar las marcas clasificatorias y afrontan la competición con el objetivo de firmar el mejor rendimiento posible.

Quedan tan solo dos días para el pistoletazo de salida de una de las pruebas de natación más importantes del año para los jóvenes talentos de Eivissa y Formentera.