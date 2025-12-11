Carlos Moyà, socio de honor de la SD Ibiza

Carlos Moyà es uno de los mejores tenistas españoles de la historia. Además de ser una de las grandes figuras de nuestro tenis, el exdeportista palmesano, ganador de Roland Garros de 1998, también es aficionado al fútbol y siente una especial predilección por Ibiza. Fruto de esta conexión, el vencedor de tres Masters 1000 se ha declarado seguidor de la SD Ibiza. Prueba de ello es su fotografía posando con la primera equipación oficial del cuadro rojillo.

El presidente de la entidad ibicenca, Vicente López, ha confirmado que "a partir de ahora, Carlos Moyà es socio de honor del club". Y agrega: "Es una persona que apoya al club".

López explica que "la camiseta de Sa Deportiva llega a manos de Moyà porque se la entregó personalmente un aficionado". El emblemático tenista, que llegó a ser número uno del mundo en el ránking ATP masculino en 1999, recibió el regalo con buen agrado, según ha reconocido el presidente rojillo: "No ha dudado ni un momento en posar con la camiseta. Es seguidor nuestro".

Además, López ha indicado que “está previsto que dentro de poco Carlos acuda a un partido de la SD Ibiza”. Sin embargo, no ha concretado la fecha de lo que sería una visita de lujo al Estadi Municipal de Sant Rafel, escenario en el que ha jugado recientemente el equipo de Raúl Casañ debido a las obras en su campo habitual, el Estadi Sánchez y Vivancos.

El vínculo entre Moyà y la SD Ibiza empieza coincidiendo con el mejor momento de la temporada 2025-2026 para el equipo afincado en Can Misses. El conjunto pitiuso, que milita en el grupo 3 de Segunda RFEF, se encuentra fuera de los puestos de descenso y suma cuatro partidos consecutivos de Liga sin recibir un gol y sin conocer la derrota. De esos cuatro duelos, tres se han saldado con triunfo.