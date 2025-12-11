Baleares refuerza su apoyo al ciclismo base en Ibiza

El presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB), Antoni Bauzá, ha dado un nuevo impulso a su plan de apoyo al ciclismo base con una visita institucional a varias escoletas de la isla de Ibiza.

En esta ocasión, Bauzá, junto al gerente Javier Del Rey, y la delegada de la FCIB en Ibiza, Ana Marí, visitaron las escoletas del Club Esportiu Máster Team, el Club Ciclista Sant Rafel y el Portinatx Cycling Team, tres entidades que se han consolidado como referentes en la formación y promoción del ciclismo entre los niños y niñas de la isla.

Las tres escoletas cuentan con equipos de trabajo específicos, formados por personas estrechamente vinculadas al ciclismo local. En el CE Máster Team, la labor formativa recae en Sonia Marty, Luis Miguel Marty y Catalina Llorens. En el Club Ciclista Sant Rafel, el grupo técnico está integrado por Juan Bautista Ramón, Juan Guasch y David Ribas. Por su parte, el Portinatx Cycling Team trabaja con el impulso de Raúl Rodríguez, Toni Bonet y Noelia Costa.

Estas visitas se enmarcan en una línea de trabajo que busca acercar la federación a las escoletas, conocer su funcionamiento diario, detectar sus necesidades y escuchar de primera mano las propuestas de técnicos y responsables. El objetivo es claro: despertar y consolidar el interés de los más pequeños por el ciclismo competitivo y garantizar el relevo generacional de este deporte en Baleares.