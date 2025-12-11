Más de 210 ciclistas inscritos en la tradicional Cursa de s’Indiot de Ibiza

La clásica Cursa de s’Indiot ya calienta motores en Eivissa. Más de 210 personas se han inscrito hasta la fecha en esta prueba cicloesportiva, que se celebrará el próximo domingo 14 de diciembre en un circuito urbano por las principales calles de la ciudad, con salida y llegada en el carrer Campanitx, frente al estadio de Can Misses, entre las 9.30 y las 12 horas.

El recorrido será circular, sobre un circuito urbano de nueve vueltas de casi cinco kilómetros cada una. La cursa competitiva, con salida a las 9.30 horas, dispone de un máximo de 175 plazas y una distancia aproximada de 42 kilómetros. Está dirigida a personas de 15 años en adelante, con salida conjunta para mujeres y hombres y categorías femenina y masculina en las franjas júnior, élite sub-23, máster 30, 40, 50, y máster 60-70.

Justo después se disputará la cursa mini, que ya ha batido su propio récord de participación con más de 50 ciclistas inscritos. Dará comienzo a las 11.10 horas, está limitada a 75 plazas y se desarrollará sobre una distancia de entre uno y cinco kilómetros, dirigida a menores de 15 años y a participantes con movilidad reducida o necesidades especiales.

La inscripción es gratuita y se puede formalizar hasta este jueves a las 23.59 horas. Las plazas son limitadas y se asignan por riguroso orden de inscripción.

Una prueba histórica

El conseller de deportes Salvador Losa; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa; el director insular de Esports, Javier Bonet; y el responsable de la empresa Blue Challenge, Juanjo Serra, han presentado hoy oficialmente la prueba, organizada íntegramente por el Consell con la colaboración del consistorio ibicenco.

Losa ha recordado que se trata de “una prueba histórica”, con más de 40 ediciones, que recorre algunos de los principales viales de la ciudad y permite disfrutar “de la belleza patrimonial de Eivissa”. Según ha destacado, la Cursa de s’Indiot es una de las citas cicloesportivas “más preciadas y esperadas por los aficionados” de la isla.

Por su parte, Sousa ha subrayado que esta carrera está “muy arraigada” en la capital insular y forma parte del calendario festivo y deportivo de Eivissa “desde hace décadas”. Año tras año, ha añadido, la prueba demuestra “su fuerza y capacidad de convocatoria”, y el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una cita que invita a toda la ciudadanía a disfrutarla “ya sea participando o viviéndola desde la calle”.