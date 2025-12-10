La SD Ibiza lamenta las muertes de Toni 'Tieta' y Mané García

Día negro para la SD Ibiza. El conjunto ibicenco llora la muerte de su exdirectivo Antonio Cardona Bonet, más conocido como Toni ‘Tieta’, fallecido el pasado sábado 6 de diciembre, así como la de Mané García Campos, quien fue utillero del club pitiuso.

'Tieta', nacido en Vila en 1945, formó parte de la directiva de Sa Deportiva durante la etapa de Mariano Riera como presidente, entre finales de la década de 1990 y principios de los 2000. Desde la SD Ibiza destacan el compromiso y la dedicación de ‘Tieta’ durante su estancia en el club: “Era una persona que ayudó un montón al club en su momento. Hacía todo lo que se le pidiese y fuese necesario. Podía estar tanto en taquilla dando una mano como buscando la forma de lograr regalos para la rifa o captar patrocinadores. Además, era una persona muy cercana a los jugadores y fue un importante colaborador para Riera”.

Al margen de su papel como directivo, ‘Tieta’ fue un reconocido hostelero en Ibiza y uno de los principales distribuidores de alimentos de la isla. Fundó, junto al empresario Vicente Pardo, Exclusivas Tieta y, posteriormente, también creó Distribuciones Tieta.

En cuanto a García, fallecido el pasado martes 9 de diciembre a los 81 años, fue "un gran aficionado del equipo desde toda la vida y un hombre muy entrañable y querido por toda la familia de Sa Deportiva”. Aunque su labor en el cuadro rojillo no llegó a los despachos, ejerció durante cerca de un lustro como utillero, en la etapa de Víctor Langreo como entrenador de la escuadra ibicenca.

El velatorio de García se celebrará mañana a partir de las 12 horas en Pompas Fúnebres, y el funeral tendrá lugar a las 16 horas en la parroquia de Jesús.