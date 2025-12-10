La Mitja Marató de Formentera 2026 y la 8K Sant Ferran-La Savina, con más preinscritos que plazas disponibles

Un total de 7.837 corredores se han preinscrito en la XVII Mitja Marató de Formentera y en la carrera de 8 kilómetros Sant Ferran–La Savina. Estas competiciones, que celebrarán su próxima edición el 16 de mayo de 2026, han registrado un volumen de atletas que supera la capacidad que tienen autorizada.

La organización solo dispone, este año, de 2.000 plazas para la Mitja Marató y de 1.000 para la carrera de 8 kilómetros, por lo que será necesario realizar un sorteo para adjudicar los dorsales disponibles.

El sorteo se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 10.45 horas, ante notario. En él se determinará qué corredores preinscritos podrán formalizar su inscripción definitiva, una vez descontadas las plazas ya reservadas para quienes hayan completado la prueba en cinco o más ediciones.

Los atletas seleccionados podrán confirmar su participación del 16 de diciembre al 7 de enero a través de la web oficial del evento (www.marato-formentera.com).

Posible repesca de dorsales

Si tras este plazo quedaran vacantes —porque los deportistas agraciados en el sorteo no hayan confirmado su inscripción—, la organización abrirá una repesca única a partir del 12 de enero, que permanecerá activa hasta agotar las plazas.

Como es habitual en los últimos años, la elevada demanda y las limitaciones del territorio de la isla obligan a mantener este sistema de selección para asegurar la participación de los 3.000 corredores permitidos entre ambas distancias. La prueba cuenta con el patrocinio institucional del Consell de Formentera y del Govern de les Illes Balears.

Conviene recordar que, dado el interés que suscitaba entre los deportistas esta modalidad, se contempló el pasado mes de mayo la posibilidad de duplicar la oferta de plazas hasta las 7.000, celebrando una primera competición el 9 de mayo de 2026 y una segunda el 16 del mismo mes, justo una semana después. Sin embargo, esta opción no prosperó porque no hubo consenso.