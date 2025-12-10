El Consell de Ibiza y la Federació de Ciclisme refuerzan su colaboración para impulsar este deporte en la isla
La institución insular y la FCIB analizan las necesidades actuales del sector y establecen nuevas líneas de trabajo para consolidar el ciclismo en todas sus modalidades
El conseller de Deportes de Eivissa, Salvador Losa, y el director insular de Deportes, Javier Bonet, se reunieron con el presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB), Antoni Bauzà; el gerente de la entidad, Javier del Rey; y la delegada de la federación en Eivissa, Ana Marí, con el objetivo de analizar la situación actual del ciclismo en la isla.
El encuentro permitió a ambas instituciones revisar las necesidades del sector, evaluar posibles mejoras y definir iniciativas que contribuyan a consolidar el ciclismo en todas sus modalidades. Según trasladaron los participantes, la reunión sirvió para reforzar el compromiso de colaboración entre el Consell y la FCIB, con la intención de generar sinergias a corto y medio plazo que favorezcan el crecimiento de esta disciplina deportiva.
Las partes coincidieron en la importancia de seguir impulsando proyectos que afiancen el papel del ciclismo como deporte de referencia en Eivissa, así como en la necesidad de mantener un contacto fluido para responder a las demandas actuales del colectivo.n
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- Noelia Pérez, atleta de Ibiza campeona del mundo de DEKA Fit: «Tenía opciones de podio, pero no esperaba ganar»
- La gesta de dos nadadores en Ibiza llega al Guinness de los récords: 'Las olas altas, la corriente y el mareo nos pasaron factura
- Futbol en Ibiza: Quejas de padres por el estado de las instalaciones del estadio Can Misses 2
- Sant Llorenç acoge la III Exhibición 4x4 este fin de semana
- Anulado el partido del San Pablo-Eivissa a falta de cuatro minutos para el descanso por condensación en la pista
- La 5K y 10K Ibiza-Platja d'en Bossa presenta su nueva camiseta
- La Peña Deportiva y la SD Portmany se diluyen en Mallorca