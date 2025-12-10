El Consell de Ibiza y la Federació de Ciclisme refuerzan su colaboración para impulsar este deporte en la isla

El conseller de Deportes de Eivissa, Salvador Losa, y el director insular de Deportes, Javier Bonet, se reunieron con el presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB), Antoni Bauzà; el gerente de la entidad, Javier del Rey; y la delegada de la federación en Eivissa, Ana Marí, con el objetivo de analizar la situación actual del ciclismo en la isla.

El encuentro permitió a ambas instituciones revisar las necesidades del sector, evaluar posibles mejoras y definir iniciativas que contribuyan a consolidar el ciclismo en todas sus modalidades. Según trasladaron los participantes, la reunión sirvió para reforzar el compromiso de colaboración entre el Consell y la FCIB, con la intención de generar sinergias a corto y medio plazo que favorezcan el crecimiento de esta disciplina deportiva.

Las partes coincidieron en la importancia de seguir impulsando proyectos que afiancen el papel del ciclismo como deporte de referencia en Eivissa, así como en la necesidad de mantener un contacto fluido para responder a las demandas actuales del colectivo.n