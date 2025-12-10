Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Ibiza y la Federació de Ciclisme refuerzan su colaboración para impulsar este deporte en la isla

La institución insular y la FCIB analizan las necesidades actuales del sector y establecen nuevas líneas de trabajo para consolidar el ciclismo en todas sus modalidades

Imagen de la reunión entre consellers e integrantes de la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares.

Imagen de la reunión entre consellers e integrantes de la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares. / Consell de Ibiza

Redacción Deportes

Ibiza

El conseller de Deportes de Eivissa, Salvador Losa, y el director insular de Deportes, Javier Bonet, se reunieron con el presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears (FCIB), Antoni Bauzà; el gerente de la entidad, Javier del Rey; y la delegada de la federación en Eivissa, Ana Marí, con el objetivo de analizar la situación actual del ciclismo en la isla.

El encuentro permitió a ambas instituciones revisar las necesidades del sector, evaluar posibles mejoras y definir iniciativas que contribuyan a consolidar el ciclismo en todas sus modalidades. Según trasladaron los participantes, la reunión sirvió para reforzar el compromiso de colaboración entre el Consell y la FCIB, con la intención de generar sinergias a corto y medio plazo que favorezcan el crecimiento de esta disciplina deportiva.

Las partes coincidieron en la importancia de seguir impulsando proyectos que afiancen el papel del ciclismo como deporte de referencia en Eivissa, así como en la necesidad de mantener un contacto fluido para responder a las demandas actuales del colectivo.n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
  2. Noelia Pérez, atleta de Ibiza campeona del mundo de DEKA Fit: «Tenía opciones de podio, pero no esperaba ganar»
  3. La gesta de dos nadadores en Ibiza llega al Guinness de los récords: 'Las olas altas, la corriente y el mareo nos pasaron factura
  4. Futbol en Ibiza: Quejas de padres por el estado de las instalaciones del estadio Can Misses 2
  5. Sant Llorenç acoge la III Exhibición 4x4 este fin de semana
  6. Anulado el partido del San Pablo-Eivissa a falta de cuatro minutos para el descanso por condensación en la pista
  7. La 5K y 10K Ibiza-Platja d'en Bossa presenta su nueva camiseta
  8. La Peña Deportiva y la SD Portmany se diluyen en Mallorca

La SD Ibiza lamenta las muertes de Toni 'Tieta' y Mané García

La Mitja Marató de Formentera 2026 y la 8K Sant Ferran-La Savina, con más preinscritos que plazas disponibles

La Mitja Marató de Formentera 2026 y la 8K Sant Ferran-La Savina, con más preinscritos que plazas disponibles

El Consell de Ibiza y la Federació de Ciclisme refuerzan su colaboración para impulsar este deporte en la isla

El Consell de Ibiza y la Federació de Ciclisme refuerzan su colaboración para impulsar este deporte en la isla

El piloto de Ibiza Toni Vingut dará el pregón de las fiestas de la Sagrada Familia en Can Bonet

El piloto de Ibiza Toni Vingut dará el pregón de las fiestas de la Sagrada Familia en Can Bonet

El Class, ante el “reto gigante” de tumbar al nuevo líder

El Class, ante el “reto gigante” de tumbar al nuevo líder

Ángel Gómez firma un pleno en el XII Open Es Vermell y cierra la temporada de ajedrez federado en Ibiza

Ángel Gómez firma un pleno en el XII Open Es Vermell y cierra la temporada de ajedrez federado en Ibiza

El Club Eivissenc de Muntanya brilla en el cierre de la temporada balear de escalada 2025

El Club Eivissenc de Muntanya brilla en el cierre de la temporada balear de escalada 2025

El Consell de Ibiza galardona a los jóvenes campeones baleares de kickboxing y muay thai

El Consell de Ibiza galardona a los jóvenes campeones baleares de kickboxing y muay thai
Tracking Pixel Contents