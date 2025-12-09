Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toni Vingut ofrecerá el pregón de las fiestas de la Sagrada Familia en Can Bonet

El piloto del Motoclub Formentera i Ibiza, que fue criado en el barrio sanantoniense, estrenará el pregón de las fiestas este sábado 13 a las 19 horas, seguido de una exhibición con el vehículo con el que compitió en el Dakar

Toni Vingut será el encargado de dar el pregón en las fiestas de la Sagrada Familia / Asociación de Vecinos de Can Bonet

Juan López

Ibiza

El barrio de Can Bonet estrenará las fiestas de la Sagrada Familia con acento deportivo. Y es que el encargado de inaugurar las celebraciones será el piloto Toni Vingut, que creció en el barrio sanantoniense y no se quiso perder la cita festiva. El acto tendrá lugar este sábado 13 a las 19 horas, momento en el que piloto ibicenco dará el pregón que será el pistoletazo de salida oficial a las fiestas.

Aunque la comisión organizadora aún no ha presentado de forma oficial todo el programa, ha anunciado que, tras la intervención de Vingut, el público podrá disfrutar de una exhibición de quad a cargo del propio deportista, que además mostrará el vehículo con el que participó en el rally Dakar. El ibicenco ya está listo para afrontar la 48ª edición de la exigente prueba automovilística, que comenzará el próximo 3 de enero en Yanbu (Arabia Saudí), y finalizará el 17 del mismo mes.

