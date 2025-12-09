Noelia Pérez, atleta de Ibiza campeona del mundo de DEKA Fit: «Tenía opciones de podio, pero no esperaba ganar»

La atleta ibicenca Noelia Pérez se ha proclamado campeona del mundo por parejas en la V Edición de la DEKA Wold Championship disputada el pasado fin de semana en Florida. Este deporte de fitness funcional, cada vez más en auge desde 2021 y muy popular en Estados Unidos, fue creado por la prestigiosa marca carreras Spartan Race, que ya ha organizado numerosas competiciones en España.

Sin ir más lejos, el pasado 29 de marzo de este año se celebró su primera edición en la isla de Ibiza, en un evento que reunió a más de 1.600 deportistas y 4.000 espectadores que acudieron al campo de fútbol de Sant Agustí para vivirlo en directo. La campeona en la categoría femenina en esa ocasión fue la luxemburguesa Tania Thies, que ha sido la pareja de Noelia en la categoría Élite del mundial celebrado este fin de semana y en la que ambas se proclamaron vencedoras.

Y es que la ibicenca es una vieja conocida del deporte pitiuso. Ganadora de decenas de medallas en las pruebas de 800 metros y 1.500 metros en el ámbito balear y campeona infantil, cadete y júnior en categoría nacional, Noelia atendió a Diario de Ibiza para explicar cómo vivió su experiencia en el país norteamericano tras proclamarse campeona mundial en DEKA Fit.

La prueba se conforma de un circuito de diez zonas en las que se combinan ejercicios como el remo, zancadas, lanzamiento de balón medicinal, trineo o carreras de 100 metros cargando pesos en las manos, entre otros. «Es estrategia pura y dura. Nos vamos repartiendo las pruebas como queremos», revela Noelia, que se mostró muy contenta al ganar «con mucha diferencia respecto a las demás». No era algo que esperaba, puesto que ella solo contemplaba «tener opciones para el pódium».

Durante el sábado, también compitió en la categoría Élite de DEKA Mile -más explosiva ya que se recorre menos distancia- junto a su compañera Tania, en el que consiguieron un meritorio tercer puesto que «no nos esperábamos», reconoce.

Una preparación por separado

La historia detrás de la unión entre ellas es curiosa, ya que todo comenzó en la edición celebrada en el DEKA Barcelona: «Me vio correr en Barcelona y, aunque es muy fuerte y me saca tres cabezas [se ríe], me propuso hacer equipo porque le gustó cómo lo hice». Después de este encuentro participaron en la DEKA Valencia que terminarían ganando, y el resto es historia.

Sin embargo, la ibicenca reconoce que gran parte del proceso de preparación de la estrategia de la prueba se tuvo que hacer por separado y por teléfono, debido a la distancia: «Este año he participado en DEKA Madrid, Barcelona, Valencia... también haciendo equipo con chicos, aunque con Tania solo pude competir en Valencia».

La atleta ibicenca, que ha protagonizado muchas de las carreras más populares de la isla, como la Pujada a la Catedral, explica cómo pasó de competir en las pistas de atletismo a enfocarse en las DEKA híbridas: «En 2015 me enganché al crossfit porque mi chico abrió un gym, y justo después de ser madre vi que las DEKA empezaban a ser un boom. Como combinan fuerza y explosividad con velocidad, lo vi como una oportunidad».

Crecimiento exponencial en España

Aunque esta es la primera participación de Noelia en el campeonato mundial de DEKA, es la segunda en la que el combinado nacional compite en este evento, con una expedición de más de 50 deportistas españoles entre los que se encontraban Aitor Lizarazu y Pau Nacenta, que también subieron al podio en sus respectivas categorías.

Asimismo, la World DEKA también contó con representación ibicenca más allá de Noelia: Alfons Deu y Lola Ríos, que rozó el podio con una gran cuarta posición en la categoría del grupo de edad de 55 a 59 años.

Noelia ya ve en el horizonte la próxima DEKA Fit Ibiza, que se disputará por segundo año consecutivo en la isla tras él exito de la última: «Ahora tienes que estar atenta delante del ordenador porque las entradas para apuntarte a cualquier DEKA en España vuelan en minutos».

Finalmente, la atleta recomienda a todo el mundo apuntarse a este tipo de pruebas ya que «es muy divertido y te da un subidón por el hecho de compartirlo con otra persona», además de que «te puedes compenetrar mucho con la otra persona a la hora de hacer las estrategias». Sin duda, las competiciones híbridas están protagonizando una escalada en la participación de atletas tanto en el ámbito pitiuso como nacional, y la isla de Ibiza será testigo de ello el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 con la celebración de la segunda Edición del DEKA.