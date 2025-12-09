Ian Maurovich roza el Grupo Oro en el prestigioso Trofeo Ciutat de Palma

Siete jóvenes regatistas del Club Náutico Ibiza completaron una gran actuación entre el 4 y el 7 de diciembre en el 74º Trofeo Ciutat de Palma de la Clase Optimist disputado en aguas de la bahía de Palma, en una de las regatas más importantes del calendario internacional, que en esta edición reunió a 365 competidores procedentes de 28 países.

El más destacado de la representación ibicenca fue Ian Maurovich, que con un meritorio puesto 104º se quedó a las puertas de acceder al Grupo Oro tras siete mangas. También sobresalió la actuación de Lamis Casco, que logró competir en el Grupo Plata y finalizó en la posición 176ª, consolidando su progresión en una regata de máximo nivel. El resto del equipo ibicenco compitió en el Grupo Bronce: Lluc Torres, Gerard Ribas, Esmeralda Nikola Donati, Luay Casco y Jiahong Chen, siendo estos dos últimos debutantes en una cita de alta exigencia.

El triunfo absoluto fue para el mallorquín del Club Nàutic S’Estanyol, que se proclamó vencedor tras firmar cuatro primeros puestos en las siete mangas disputadas, imponiéndose en una flota de altísimo nivel. La competición comenzó con dos primeras jornadas especialmente duras debido a vientos superiores a 20 nudos que pusieron a prueba la técnica y la resistencia de los participantes y sirvieron para definir los grupos de las series finales. El domingo no se pudo navegar, ya que la bahía de Palma registró una muy baja intensidad de viento y densos bancos de niebla que impidieron disputar nuevas pruebas.

Los regatistas del Club Náutico Ibiza cierran así su participación en el Trofeo Ciutat de Palma con la satisfacción de haber afrontado condiciones complicadas, sumar experiencia de gran valor y poner el broche a una brillante temporada.