El Consell de Ibiza galardona a los jóvenes campeones baleares de kickboxing y muay thai

El Consell Insular de Ibiza ha celebrado hoy en su sede una recepción oficial a varios jóvenes deportistas de la Federación Balear de Kickboxing y Muay Thai, a quienes ha reconocido por los destacados resultados obtenidos en competiciones nacionales y europeas durante este año.

En el acto se ha hecho entrega de diplomas de reconocimiento a los deportistas que han logrado medallas de oro y de bronce en distintas categorías y modalidades, tanto en campeonatos de España como en pruebas internacionales.

Los galardonados han sido los siguientes:

– Aleksia Salamantina, medalla de oro en el Campeonato de España de Muay Thai 2025 en categoría juvenil femenino 10-11.

– Noa Costa, medalla de oro en el Campeonato de España de Muay Thai 2025 en categoría juvenil femenino 12-13.

– Laura Boned, medalla de oro en el Campeonato de España de Muay Thai 2025 en categoría juvenil femenino 12-13.

– Emanuel Bliss, medalla de oro en el Campeonato de España de Muay Thai 2025 en categoría juvenil masculino 12-13.

– Gabriela Dorado, medalla de oro en el Campeonato de España de Muay Thai 2025 en categoría juvenil femenino 16-17.

– Jordi Marí, doble medalla de oro en el Campeonato de España de kickboxing 2025 en categoría sénior, en las modalidades de Pointfight menos 74 kilos y Light Contact menos 74 kilos.

– Gabriela Dorado, doble medalla de oro en el Campeonato de España de kickboxing 2025 en categoría júnior, en Kicklight menos 70 kilos y Light Contact menos 70 kilos, además de una medalla de bronce en el Campeonato de Europa júnior.

– Sergio Grueso, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de kickboxing, en la modalidad de Kicklight, categoría young cadet.

El presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí, acompañado por el conseller de Deportes, Salvador Losa, y el director insular de Deportes, Javier Bonet, ha felicitado personalmente a los deportistas, subrayando “el talento, el esfuerzo y la disciplina de un grupo que representa lo mejor del deporte de contacto de nuestras islas”.

Asimismo, las autoridades han querido poner en valor el papel de las familias, los clubes y los técnicos, cuyo trabajo y apoyo continuo hacen posible que estos jóvenes sigan creciendo y compitiendo al máximo nivel en los principales escenarios nacionales e internacionales.