El Club Eivissenc de Muntanya brilla en el cierre de la temporada balear de escalada 2025

La temporada de escalada 2025 en Baleares ha llegado a su fin con resultados muy positivos para el Club Eivissenc de Muntanya, que ha vuelto a destacar gracias al rendimiento de sus jóvenes deportistas en la Copa Balear. En categoría sub-13, Alejandro Pascual se proclamó campeón de la Copa Balear, consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la escalada base en las islas.

En la categoría sub-17 femenina, Iris Cabrerizo logró el subcampeonato del torneo, mientras que en sub-17 masculino, el club también ha estado representado con buenos resultados: Dario Campos finalizó en quinta posición y Yago Corral ha cerrado la temporada en un meritorio séptimo puesto. Estos resultados refuerzan el trabajo de base del Club Eivissenc de Muntanya y confirman su presencia entre las entidades de referencia de la escalada balear.