El Club Eivissenc de Muntanya brilla en el cierre de la temporada balear de escalada 2025
Un título y un subcampeonato en la Copa Balear, además de dos puestos de finalista, confirman el buen momento de la cantera ibicenca
La temporada de escalada 2025 en Baleares ha llegado a su fin con resultados muy positivos para el Club Eivissenc de Muntanya, que ha vuelto a destacar gracias al rendimiento de sus jóvenes deportistas en la Copa Balear. En categoría sub-13, Alejandro Pascual se proclamó campeón de la Copa Balear, consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la escalada base en las islas.
En la categoría sub-17 femenina, Iris Cabrerizo logró el subcampeonato del torneo, mientras que en sub-17 masculino, el club también ha estado representado con buenos resultados: Dario Campos finalizó en quinta posición y Yago Corral ha cerrado la temporada en un meritorio séptimo puesto. Estos resultados refuerzan el trabajo de base del Club Eivissenc de Muntanya y confirman su presencia entre las entidades de referencia de la escalada balear.
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- La gesta de dos nadadores en Ibiza llega al Guinness de los récords: 'Las olas altas, la corriente y el mareo nos pasaron factura
- Noelia Pérez, atleta de Ibiza campeona del mundo de DEKA Fit: «Tenía opciones de podio, pero no esperaba ganar»
- Futbol en Ibiza: Quejas de padres por el estado de las instalaciones del estadio Can Misses 2
- Sant Llorenç acoge la III Exhibición 4x4 este fin de semana
- Anulado el partido del San Pablo-Eivissa a falta de cuatro minutos para el descanso por condensación en la pista
- La Peña Deportiva y la SD Portmany se diluyen en Mallorca
- Ibiza, epicentro del baloncesto femenino