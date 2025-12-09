Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Eivissenc de Muntanya brilla en el cierre de la temporada balear de escalada 2025

Un título y un subcampeonato en la Copa Balear, además de dos puestos de finalista, confirman el buen momento de la cantera ibicenca

El Club Eivissenc de Muntanya posa con sus escaladores

El Club Eivissenc de Muntanya posa con sus escaladores / Club Eivissenc de Muntanya

Juan López

Ibiza

La temporada de escalada 2025 en Baleares ha llegado a su fin con resultados muy positivos para el Club Eivissenc de Muntanya, que ha vuelto a destacar gracias al rendimiento de sus jóvenes deportistas en la Copa Balear. En categoría sub-13, Alejandro Pascual se proclamó campeón de la Copa Balear, consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la escalada base en las islas.

En la categoría sub-17 femenina, Iris Cabrerizo logró el subcampeonato del torneo, mientras que en sub-17 masculino, el club también ha estado representado con buenos resultados: Dario Campos finalizó en quinta posición y Yago Corral ha cerrado la temporada en un meritorio séptimo puesto. Estos resultados refuerzan el trabajo de base del Club Eivissenc de Muntanya y confirman su presencia entre las entidades de referencia de la escalada balear.

