El Class, ante el “reto gigante” de tumbar al nuevo líder

El Pabellón de Sa Pedrera será escenario este miércoles (20 horas / LaLiga+) de un duelo de ‘gallitos’ del Grupo Este de la Segunda FEB. El Class Bàsquet Sant Antoni, cuarto clasificado de la fase regular, recibirá al nuevo líder, el Club Amics del Bàsquet Castelló, que se presenta en la isla con una espectacular racha de cinco victorias consecutivas, las mismas que el Bueno Arenas Albacete, que es segundo con idéntico balance de siete triunfos y dos derrotas en el global.

Según Josep Maria Berrocal, entrenador del equipo ibicenco, su escuadra afronta «un reto gigante», pero con la confianza de intentar ganar a los castellonenses, como ya hicieran en la fase de grupos de la Copa de España.

Los isleños, que llevan dos triunfos seguidos, quieren enlazar el tercero, que sería el séptimo del curso. Todo para seguir mostrándose como uno de los candidatos a estar en lo más alto de la tabla al final del curso y jugarse el ascenso a Primera FEB en una única eliminatoria. A la vez, los de Berrocal necesitan seguir acumulando sensaciones positivas, algo que se obtiene con buen juego y con victorias.

«Volvemos a jugar en casa después de mucho tiempo sin hacerlo. La última vez fue contra el Gandía [los levantinos llegaban líderes y mordieron el polvo en Sant Antoni]. Nos enfrentamos a un rival de gran entidad. Es un gran equipo, con un gran entrenador [José Luis Pichel Martínez] y buenos jugadores que lo están haciendo muy bien. Diría que han ganado todos los partidos fuera de casa y los dos que han perdido ha sido en su pista. Nos espera un rival muy duro al que conocemos un poco», declaró el míster de los ‘portmanyins’, que definió a los castellonenses como «un equipo muy físico, con muchas rotaciones y muchos jugadores de buen nivel en cada posición».

Mensaje a la afición

«Estamos con mucha ilusión, pero este partido requerirá que demos lo máximo de nosotros mismos si queremos competir y tener opciones de ganar». Además, Berrocal reclamó el apoyo de la afición, a pesar de ser consciente de que es un encuentro en un día laborable. «Esperemos que la gente venga porque es muy importante para nosotros tener a nuestra gente animándonos. Sabemos que es entre semana, que no es fácil, pero siempre nos ayuda tener el pabellón con la máxima gente posible», comentó el preparador de los isleños.

Entre los jugadores destacados del Amics Castelló se encuentra Roger Fàbrega, que es cuarto mejor asistente del Grupo Este, con un promedio de casi seis asistencias por duelo. Su máximo anotador en la fase regular hasta la fecha es Oluwasesan Benjamin Michael Russell, con 120 puntos acumulados en nueve partidos. Dos estandartes de una plantilla repleta de jugadores experimentados y de indudable calidad.