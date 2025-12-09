Ángel Gómez firma un pleno en el XII Open Es Vermell y cierra la temporada de ajedrez federado en Ibiza

Ángel Gómez Parrado, del Club Ajedrez Puig d’en Valls, se proclamó campeón del XII Open Es Vermell, celebrado el pasado lunes y que volvió a convertirse en la gran cita de cierre de la temporada para los ajedrecistas federados de Ibiza. El jugaodr terminó con un resultado impecable: 8 puntos de 8 posibles, que confirman el excelente momento de forma que atraviesa, que le perfila como uno de los nombres a seguir de cara a 2026 en el circuito balear.

El clásico torneo, que se disputó en las instalaciones del restaurante Es Vermell, batió este año su récord de aforo con un total de 33 participantes, que aprovecharon el buen tiempo para jugar en la terraza exterior, ofreciendo todo un espectáculo de estrategia y sagacidad a paseantes y vecinos del barrio.

El campeonato se jugó por sistema suizo a ritmo blitz, con partidas de cinco minutos más dos segundos de incremento, a un total de ocho rondas. En conjunto, se disputaron 128 partidas sobre el tablero.

Además del campeón absoluto, el torneo repartió distintos galardones por categorías: El primer veterano fue a parar para Antonio Ramírez Marí (Club Ajedrez Peña Deportiva); en la categoría sub-20, el mejor fue John Jans Amelines (Club Ajedrez Puig d’en Valls), mientras que la primera y segunda fémina fueron Sara Sierra del Sol (Club Ajedrez Ibiza 64) y Ángeles Gallardo Oliver (Club Ajedrez Ibiza 64), respectivamente. El ganador en la categoría sub-16 fue Izán Reyes Escandell (Club Ajedrez Ibiza 64), y en la sub-14 venció Xavi Marí Montes (Club Ajedrez Puig d’en Valls). Finalmente, el ganador en la categoría de aficionado fue Hugo Ribas, mientras que Eloy Alonso Ferrer logró la segunda plaza.

La organización corrió a cargo de la Asociación Cultural Amics dels Escacs, con el patrocinio del Restaurante Es Vermell, un tándem que ya suma doce ediciones sosteniendo este torneo. El Open Es Vermell se ha consolidado como «símbolo de la estoicidad del ajedrez ibicenco», apuntan desde la organización, que ante la falta de instalaciones específicas se reinventa año tras año gracias a la implicación de esponsores y la iniciativa privada para crear espacios de encuentro para los practicantes del denominado deporte rey del tablero.

La próxima cita para los aficionados al ajedrez será el 13 de diciembre, de 10 a 13 horas, en la carpa de Navidad de Vara de Rey, donde volverán a reunirse jugadores y público en torno a los trebejos.