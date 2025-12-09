La 5K y 10K Ibiza-Platja d'en Bossa presenta su nueva camiseta

La organización de la 5K y 10K Ibiza-Platja d'en Bossa ha presentado este martes en el Ajuntament de Sant Josep la camiseta oficial que lucirán los participantes en la sexta edición de ambas pruebas, que se disputarán el próximo 11 de enero (5 kilómetros) y 15 de febrero de 2026 (10 kilómetros). Será una edición especial, ya que tanto la 5K como la 10K están a punto de completar su aforo, consolidándose como dos de los eventos deportivos más multitudinarios del municipio.

Las nuevas camisetas podrán recogerse en el centro comercial La Sirena de Platja d'en Bossa, presentando el DNI y el comprobante de inscripción, en los días previos a cada competición. Además, coincidiendo con la celebración del Campeonato de España de 10K, que tendrá lugar en paralelo a la prueba popular del 15 de febrero, la organización lanzará una edición limitada de camisetas conmemorativas del certamen nacional, que la isla acogerá por primera vez.

En el acto estuvieron presentes el concejal de Deportes, Xicu Ribas; el técnico del área, Gonzalo Sainz-Pardo; y el fundador de las carreras, Dani Becerra, que posaron con la elástica que lucirán los competidores y con la que recorrerán los circuitos entre la carretera de ses Salines y el enclave turístico de Platja d'en Bossa. Según explicó Becerra, el tejido es “100 % poliéster ultraligero, ofrece una gran transpirabilidad y se adapta perfectamente al movimiento durante los entrenamientos. Es como si no llevaras nada. Creo que a la gente le van a gustar mucho”, señaló el fundador sobre la camiseta fabricada por la marca española Luanvi.

Ribas destacó durante la presentación que “un año más, las camisetas mantienen un diseño muy fresco y natural, y se han convertido en la seña de identidad de dos carreras que en pocos años se han consolidado en el calendario deportivo de Sant Josep”.