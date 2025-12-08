Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza se lleva un triunfo agónico en Valls
Un triple a falta de tres segundos da a los ibicencos su cuarta victoria de la temporada (69-70)
El Bàsquet Sa Real logró una sufrida y valiosa victoria por 69-70 en la cancha del CB Valls, donde necesitaba sumar para no descolgarse en la clasificación. El conjunto ibicenco no certificó el triunfo hasta los últimos segundos, en un final de infarto que se decidió con un triple sobre la bocina. En el plano individual, destacó la aportación del nuevo fichaje, Leity Ndiaye, que firmó 3 puntos y capturó 11 rebotes, mostrando ya en su debut una gran capacidad bajo los aros y ofreciendo muy buenas sensaciones de cara al resto de la temporada.
El partido no comenzó bien para los de Pascual. Un inicio dubitativo, en el que concedieron demasiadas segundas opciones al rival a través del rebote ofensivo, permitió a los locales mandar en el marcador y cerrar el primer cuarto con un 24-18 a su favor.
Nada más arrancar el segundo periodo, un parcial de 5-0 elevó la máxima diferencia hasta los 11 puntos. Sin embargo, Sa Real reaccionó desde la defensa: controlaron el rebote y, gracias a varias transiciones rápidas, recortó distancias hasta llegar al descanso sólo tres puntos abajo, 37-34.
La segunda mitad se convirtió en un intercambio constante de golpes, con alternancias en el marcador y diferencias que nunca superaron los cinco puntos para ninguno de los dos equipos. En los instantes finales, con 68-67 en el electrónico, Sa Real falló un tiro que pudo ser decisivo y, en la lucha por el rebote, cometió una falta que llevó a un jugador local a la línea de tiros libres a falta de 11 segundos.
El jugador del Valls anotó el primero y falló el segundo, dejando el marcador en 69-67 y una última oportunidad para los ibicencos. El conjunto ibicenco movió rápido el balón y, a falta de apenas tres segundos, encontró un lanzamiento exterior que terminó en triple y volteó el resultado hasta el definitivo 69-70, desatando la euforia en el banquillo visitante.
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- La gesta de dos nadadores en Ibiza llega al Guinness de los récords: 'Las olas altas, la corriente y el mareo nos pasaron factura
- Futbol en Ibiza: Quejas de padres por el estado de las instalaciones del estadio Can Misses 2
- Sant Llorenç acoge la III Exhibición 4x4 este fin de semana
- Anulado el partido del San Pablo-Eivissa a falta de cuatro minutos para el descanso por condensación en la pista
- La Peña Deportiva y la SD Portmany se diluyen en Mallorca
- Ibiza, epicentro del baloncesto femenino
- La 3 Días Trail Ibiza baja el telón con una 10K diurna que coronó a Antonio Martínez y María La Chica