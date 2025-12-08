Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza se lleva un triunfo agónico en Valls

El Bàsquet Sa Real logró una sufrida y valiosa victoria por 69-70 en la cancha del CB Valls, donde necesitaba sumar para no descolgarse en la clasificación. El conjunto ibicenco no certificó el triunfo hasta los últimos segundos, en un final de infarto que se decidió con un triple sobre la bocina. En el plano individual, destacó la aportación del nuevo fichaje, Leity Ndiaye, que firmó 3 puntos y capturó 11 rebotes, mostrando ya en su debut una gran capacidad bajo los aros y ofreciendo muy buenas sensaciones de cara al resto de la temporada.

El partido no comenzó bien para los de Pascual. Un inicio dubitativo, en el que concedieron demasiadas segundas opciones al rival a través del rebote ofensivo, permitió a los locales mandar en el marcador y cerrar el primer cuarto con un 24-18 a su favor.

Nada más arrancar el segundo periodo, un parcial de 5-0 elevó la máxima diferencia hasta los 11 puntos. Sin embargo, Sa Real reaccionó desde la defensa: controlaron el rebote y, gracias a varias transiciones rápidas, recortó distancias hasta llegar al descanso sólo tres puntos abajo, 37-34.

La segunda mitad se convirtió en un intercambio constante de golpes, con alternancias en el marcador y diferencias que nunca superaron los cinco puntos para ninguno de los dos equipos. En los instantes finales, con 68-67 en el electrónico, Sa Real falló un tiro que pudo ser decisivo y, en la lucha por el rebote, cometió una falta que llevó a un jugador local a la línea de tiros libres a falta de 11 segundos.

El jugador del Valls anotó el primero y falló el segundo, dejando el marcador en 69-67 y una última oportunidad para los ibicencos. El conjunto ibicenco movió rápido el balón y, a falta de apenas tres segundos, encontró un lanzamiento exterior que terminó en triple y volteó el resultado hasta el definitivo 69-70, desatando la euforia en el banquillo visitante.