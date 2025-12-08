España arrasa a Finlandia y se proclama campeona del III Torneo Internacional de Ibiza U16F

La selección española U16 femenina, entre la que se encontraba la ibicenca Gelsy Valdivieso, se impuso con autoridad en el III Torneo Internacional de Ibiza U16F que formó parte del III Torneo Eivissa Dona Bàsquet celebrado el pasado fin de semana, tras vencer este domingo a Finlandia por un contundente 109-55 en el Poliesportivo de Es Viver. El combinado dirigido por Javier Torralba dejó el trofeo en casa después de completar un torneo perfecto, con dos victorias en dos partidos, incluida la lograda en el debut frente a Alemania.

Desde el salto inicial, España impuso un ritmo anotador inasumible para el equipo escandinavo. Un demoledor parcial de 23-4 en los primeros minutos dejó muy encarrilado el choque y prácticamente sin opciones de pelear por el título a las pupilas de Raikka Jussi. El público de Es Viver respondió con una gran atmósfera y vibró especialmente cuando la jugadora ibicenca Gelsy Valdivieso entró en pista, disputando cerca de 15 minutos y anotando una canasta en el segundo cuarto.

En ese mismo periodo, el combinado nacional siguió acelerando y firmó un parcial de 15-0 que disparó la diferencia hasta el 61-24 al descanso. Tras el paso por vestuarios, Finlandia mejoró sensaciones y logró ver el aro con más facilidad, pero España continuó encontrando vías de anotación en cada ataque y mantuvo una media de 25 puntos por cuarto, llegando al último periodo con un claro 86-36.

Luna Segovia, MVP

En los minutos finales, el conjunto finlandés pudo soltarse algo más en ataque hasta alcanzar los 55 puntos, con Lisa Camara como máxima anotadora nórdica con 12 tantos. En el combinado español, el reparto ofensivo volvió a ser una de las claves: hasta cuatro jugadoras superaron la decena de puntos, con Luna Segovia y Olivia Monsalve liderando la faceta anotadora con 16 puntos cada una, acompañadas por Paula Reynal y Anastasia Lishchuk, también por encima de los 10 puntos.

Al término del torneo se entregaron los galardones individuales. Olivia Monsalve fue distinguida como Máxima Anotadora Consell d’Eivissa, mientras que el quinteto ideal THB Hotels estuvo formado por Luna Segovia, Olivia Monsalve y Amelia Alonso, por parte de España, y Elli Tulkki (Finlandia) y Anastasia Lishchuk. El premio a la MVP Transfer Ibiza recayó finalmente en Luna Segovia, que completó un campeonato muy sólido en ambos lados de la pista.

El III Torneo Eivissa Dona Bàsquet, enmarcado en la semana del baloncesto femenino en Vila, cerró así su tercera edición con un brillante espectáculo deportivo y una grada entregada. Con 350 espectadores en las gradas de Es Viver, la cita volvió a consolidarse como un escaparate de primer nivel para el talento emergente del baloncesto femenino europeo.