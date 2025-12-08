Doble bronce para el judo ibicenco en la Súper Copa de España cadete de Pamplona

El judo ibicenco volvió a brillar en una de las competiciones más exigentes del calendario nacional. Dina Hamri (-48 kilos), del Club de Judo Sant Jordi, y Adriana Ferrer (-70 kilos), del Dojo Ibiza, se colgaron el bronce el pasado sábado 6 de diciembre en la Súper Copa de España cadete sub-18, celebrada en Pamplona y que reunió a más de medio millar de judokas de todo el país, además de Andorra, Francia y Portugal.

Hamri, actual número 3 del ranking nacional, completó una competición sobresaliente con seis combates de altísimo nivel. La joven judoka arrancó con victorias ante Irene Velardo y Eva Álvarez, antes de ceder en cuartos de final frente a Ivet Beltrán. Lejos de rendirse, la ibicenca reaccionó con fuerza en la repesca, donde encadenó dos triunfos ante Paula Trabado yla portuguesa Maria Luisa Soares , para finalmente imponerse en el combate por el bronce a Marta Mata.

Gracias a este resultado, Dina Hamri mantiene su actual tercera plaza en el ranking nacional y deja prácticamente asegurada su clasificación directa para el Campeonato de España, tras sumar cinco medallas y un quinto puesto en las seis copas nacionales que ha disputado esta temporada.

En -70 kilos, Adriana Ferrer, también firmó una actuación notable en su primera competición nacional del curso. La judoka comenzó con victoria frente a Libertad Morales, pero cayó en octavos de final ante Sofía Durá. En la repesca, Ferrer reaccionó con solvencia: primero superó a Aitana Mera, luego a la portuguesa Madalena Leitao y, en el combate decisivo por el bronce, se impuso a Alejandra Martínez. Con esta medalla, la deportista ibicenca inaugura su casillero en el podio nacional esta temporada y confirma su proyección y gran estado de forma.

Resultados del resto de las expediciones ibicencas

El resto de judokas de la delegación isleña no pudo acceder a las medallas, pese a completar combates muy disputados.

Por parte del Club de Judo Sant Jordi:

Álvaro Menéndez (-60 kg) superó la primera ronda, pero cayó en la segunda y en su primer combate de repesca.

José Jiménez (-60 kg), Abel Darvey (-66 kg) e Iván Agüen (-66 kg) quedaron eliminados en primera ronda.

En cuanto al Dojo Ibiza:

Tanit Mercier (-48 kg) y Mohamed Ali Daghma (-66 kg) cayeron en su debut.

Antonio Fernández (-90 kg) perdió los tres combates de su liga.

Con estos resultados, el Club de Judo Sant Jordi alcanza ya 11 medallas nacionales en lo que va de temporada, mientras que el Dojo Ibiza suma 3 preseas. Un balance que confirma el excelente estado de forma del judo ibicenco y su consolidación como un referente en el panorama nacional cadete.