Una SD Ibiza de dos caras se lleva el triunfo por la mínima

La 'ley de Sant Rafel' volvió a aparecer en el camino de la SD Ibiza, que ya suma cuatro victorias seguidas como local. En esta ocasión la víctima fue el Torrent CF, que perdió por 1-0 después de verse superado en la primera mitad y rehacerse en la segunda. Este triunfo saca a los rojillos de los puestos de descenso después de varias jornadas en la zona de peligro.

El conjunto ibicenco comenzó de manera arrolladora y Montalbán remató en el área de tacón en el primer minuto de juego, lo que obligó al portero rival, Arias, a realizar una intervención de mucho mérito. La SD olió sangre y poco después Jiménez adelantó a los locales de cabeza con una sensacional asistencia de Riquelme, que centró desde la banda izquierda.

Los pitiusos rebajaron su dominio pasado el cuarto de hora de juego y los visitantes tomaron la iniciativa, aunque sin inquietar demasiado a Frías más allá de un disparo desviado de Adrián. A pesar de la marcha del encuentro, los locales pudieron ensanchar su ventaja con un saque de esquina al que Bourdal no llegó a rematar por muy poco. Además, Gilbert desaprovechó un contraataque que lo dejó en un mano a mano con el guardameta contrario.

Los rojillos se encontraron muy a gusto sobre el terreno de juego y lo demostraron llevando la acción al campo del Torrent una vez más, aunque con un estilo más vertical que durante los primeros compases. Las aportaciones de los extremos de Casañ, Andrada y Lorenzo, dinamizaron el ataque del equipo de Casañ. García tuvo otra ocasión al borde del descanso a raíz de un saque de banda de Jaume al área, pero su remate de cabeza se fue fuera.

El cuadro visitante volvió de los vestuarios muy decidido a empatar el encuentro y metió una marcha más al juego con incursiones de Llamdrich y Cano por la banda derecha. La SD se mantuvo firme y no concedió espacios a sus contrincantes. Además, se hizo con la primera ocasión de gol del segundo acto mediante un lanzamiento de Jaume en un contragolpe que apenas inquietó al portero rival.

El encuentro avanzaba con una SD centrada en ralentizar el ritmo del partido para tratar de aflojar el asedio del Torrent y que trataba de salir al contragolpe. Los valencianos tuvieron su primera oportunidad para anotar con un disparo de Hugo desde el balcón del área a pase de Cano que se marchó desviado por poco.

Entre tanto, Casañ movió el banquillo y cambió el dibujo táctico. Por su parte, los jugadores del Torrent comenzaban a mostrar signos de frustración y vieron tres tarjetas amarillas en diez minutos. Aun así, un cabezazo de Adrián pudo haber sido el tanto del empate si Frías no hubiese sacado el balón sobre la línea de gol. Con sufrimiento, pero la SD Ibiza se llevó los tres puntos del encuentro.