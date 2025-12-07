Pleno de derrotas para los pitiusos de Tercera RFEF

La tradicional superstición en contra del número 13 ha demostrado ser verdadera para los cuatro conjuntos pitiusos que compiten en Tercera RFEF. Así, la decimotercera jornada de la liga terminó con otras tantas derrotas y con un desastroso balance de ningún gol anotado.

El Inter Ibiza se llevó la peor parte y cayó en Can Cantó por 0-2 frente al Mercadal. Los tantos del encuentro disputado este domingo fueron obra de Melia y Sidibe. Este encuentro aleja a los futbolistas de Carlos Fourcade de la zona de play-off de ascenso, ya que cedieron los tres puntos frente a un rival directo por esas posiciones.

Drama para el Formentera

La SD Formentera engrosó la racha de malos resultados con una inesperada derrota por la mínima en el Municipal de Sant Francesc a manos del Binissalem. Pou puso por delante a los mallorquines y los formentereses acabaron el encuentro con diez jugadores por la expulsión en la recta final del duelo de Pineda, que vio dos tarjetas amarillas en apenas diez minutos. Los rojinegros siguen sin encontrar la dinámica adecuada en la temporada y siguen anclados en las plazas de mitad de tabla, lejos de su objetivo de pelear por subir de categoría.

Estos dos marcadores adversos se sumaron a la derrota de la Peña Deportiva el sábado, que perdió en casa del Mallorca B por 1-0 en el que fue el encuentro más interesante de la jornada. El tanto del filial bermellón fue obra de Amer y llegó al final del tiempo reglamentario, cuando parecía que el partido iba dirigido al reparto de puntos. Este resultado frente a otro candidato a ocupar la plaza de ascenso directo aleja a los blanquillos de la cabeza de la tabla y se coloca a cinco puntos del liderato, que ocupa el CE Manacor.

Una derrota cruel

Por último, la SD Portmany volvió de Mallorca con las manos vacías después de encajar un doloroso 1-0 en casa de la UE Alcúdia. Los portmanyins sufrieron la expulsión de Ribas en el primer cuarto de hora de juego, por lo que debieron ofrecer una descomunal lección de garra para mantener el empate. A punto estuvieron de conseguirlo, pero Ripoll sentenció al conjunto ibicenco con un penalti en el tiempo de descuento de la segunda mitad. La SD Portmany cae posiciones en la tabla y aterriza en la zona de peligro de la clasificación, así que le tocará redoblar esfuerzos para volver a las plazas de permanencia