La SD Ibiza quiere volver a aplicar la ‘ley de Sant Rafel’

¿Qué le pasará a la SD Ibiza cuando aparece por el Camp Municipal de Sant Rafel? Los futbolistas de Raúl Casañ se agigantan y se encuentran con su mejor versión, por lo que ya suman tres victorias en los tres encuentros disputados sobre ese terreno de juego. Gracias a esta sensacional racha, podría ser hora de hablar de la ‘ley de Sant Rafel’, que obliga a los equipos visitantes a pagar un tributo de tres puntos por pasar por el pueblo del municipio de Sant Antoni. Esta disposición jurídica amenaza ahora al Torrent CF en el partido que los dos conjuntos disputarán hoy a las 12 del mediodía.

Los motivos para el optimismo entre las filas del cuadro rojillo están más que fundados. Además de esta inercia como local en su campo de adopción, el conjunto pitiuso se ha mostrado muy competitivo las últimas veces que ha competido lejos de sus aficionados.

De esta manera, la jornada pasada blindó su portería con un muro insalvable para el líder de la clasificación, la UD Poblense, y firmó un más que meritorio 0-0. Tres semanas antes, la SD Ibiza ya demostró esta solidez a domicilio y se adelantó en el marcador en el feudo de la UE Sant Andreu, pero los cambios dieron resultado al cuadro barcelonés y la SD terminó por perder por 2-1.

La SD Ibiza va al alza

A consecuencia del buen hacer del conjunto de Casañ en las últimas semanas, el equipo dejó atrás un inicio de campaña muy complicado, en el que sumó siete choques sin probar el sabor de la victoria. Esta tendencia positiva le hizo remontar posiciones en la tabla hasta alcanzar la decimotercera plaza, que da derecho a disputar la eliminatoria para conservar la categoría.

El equipo pitiuso parece estar copiando las inercias de la temporada pasada, en la que también fue de menos a más. Sin embargo, en esta ocasión la reacción llega en un momento más temprano de la campaña para mayor tranquilidad de sus aficionados.

Ganar y esperar

Los rojillos competirán con un ojo puesto en el Municipal de Sa Plana para esperar el resultado del enfrentamiento entre el CE Andratx y la UE Olot. Si la SD Ibiza suman más puntos que el conjunto mallorquín este domingo, podría comenzar la próxima semana entre los clubes que lograrían la permanencia automática, posición que no consiguen desde los inicios de la liga.

Hasta el momento, el balance con equipos de la Comunidad Valenciana no ha sido favorable para los pitiusos, ya que registraron dos derrotas frente al Castellón B y el Valencia B y solo se apuntaron la victoria contra el CD Alcoyano. Eso sí, este último resultado fue la primera vez que los futbolistas de Raúl Casañ aplicaron la ‘ley de Sant Rafel’.

Un incierto Torrent CF

Por su parte, el Torrent CF llega al duelo con urgencias, ya que solo ha sumado once puntos en las 13 jornadas disputadas y ocupa la penúltima posición de la tabla. Para empeorar la perspectiva, competirá menos descansado que el cuadro rojillo porque el miércoles tuvo que jugar su partido de Copa del Rey ante el Real Betis, en el que los verdiblancos se impusieron por un resultado de 1-4.

Aparte de esta abultada derrota, próximo rival de la SD Ibiza parece haber encontrado un rayo de luz en liga, ya que acumula dos encuentros seguidos en los que puntúa. Para dar continuidad a esta esperanza se encomiendan a su goleador estrella, Caballero, que se apuntó nada menos que cuatro tantos en las últimas tres jornadas de liga.