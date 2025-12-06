La Peña Deportiva y la SD Portmany se diluyen en Mallorca

Triste jornada de sábado para los equipos pitiusos en la jornada 13 del Grupo 11 de Tercera RFEF. La Peña Deportiva cayó por la mínima (1-0) ante el Mallorca B en un duelo que se decidió a falta de diez minutos para el final. La SD Portmany, por su parte, perdió también por 1-0 en su visita a Alcudia, dos puestos por encima en la clasificación, después de jugar con un futbolista menos desde el minuto 15 de la primera parte.

Los hombres de Raúl Garrido llegaban al Estadio Son Bibiloni 1 con una racha de ocho victorias en los últimos nueve partidos y con la confianza de salir victoriosos de un campo en el que ningún equipo ha sacado un solo punto en seis encuentros. Ambos comenzaron el duelo empatados a 31 puntos en la tabla, y a la espera de lo que hiciese un Manacor que no iba a ceder su liderato de ninguna forma.

Ambas escuadras, conscientes de lo que estaba en juego, llegaron al minuto 80 sin que el electrónico cambiase de marcador. Sin embargo, un minuto después llegó el único y definitivo golpe por medio de Pere Amer, que estableció el 1-0 final y la segunda derrota de los santaeulalienses en lo que va de liga. Aunque la tercera posición no peligra, la Peña Deportiva se coloca ahora a tres puntos del filial mallorquín y a cinco del Manacor, que goleó 1-4 al Llosetense.

Una derrota digna

La SD Portmany sufrió una dolorosa derrota (1-0) en el último minuto ante el Alcudia. Los de Lolo Paniza no querían retomar la inercia negativa que les arrastraron a principio de temporada hasta los puestos de descenso y visitaron el Municipal de Alcudia con ganas de demostrar que la derrota de hace dos semanas ante el Mallorca B fue un espejismo.

Sin embargo, a los 12 minutos de encuentro se torcieron las esperanzas de los portmanyins. Manuel Ribas fue expulsado de forma directa y el conjunto visitante tuvo que rearmarse para afrontar un complicado duelo con un jugador menos. La SD resistió hasta el final, pero el fútbol a veces es tan caprichoso que no te recompensa hasta que el árbitro pita el final.

En esta ocasión, lo que sí dictaminó el colegiado fue una pena máxima en el minuto 95 de partido que materializó Miquel Ripoll para darle el triunfo a los mallorquines y colocar la segunda derrota seguida en el casillero de los sanantonienses, que permanecen con once puntos en la tabla, cuatro por encima del descenso.