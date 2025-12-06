El Gasifred explota en el segundo tiempo y mantiene el pulso por el liderato

El Gasifred Atlético suma y sigue para alcanzar la primera posición de la tabla. El conjunto ibicenco se llevó los tres puntos de su partido contra el Tafa FS en el pabellón de Sa Blanca Dona gracias a un abultado 4-1 con dos tantos de Vargas, uno de Caruso y otro de Uge. Los jugadores de José Fernández merecieron la victoria, pero desaprovecharon muchas ocasiones de gol por culpa del guardameta rival, Planillo.

El encuentro empezó con posesiones largas de ambos equipos, que movían el balón con paciencia a la búsqueda de un resquicio en la defensa contrincante. La primera ocasión clara fue para Uge, que no pudo culminar un genial pase en profundidad de Faly ante el guardameta del Tafa, Planillo. En la siguiente jugada, el disparo de Buitre superó al portero, pero Uge tuvo la mala suerte de colocarse en medio de la trayectoria del balón.

Oportunidades en los dos bandos

El Gasifred dominaba sobre el terreno de juego y Planillo volvió a aparecer para cortar una acción de Ricardo en un contragolpe. Entre tanto, el cancerbero tuvo tiempo de incorporarse al ataque para poner a prueba a Sánchez, al que no pudo sorprender con un lanzamiento lejano. El conjunto visitante se encontró mejor y llevó el esférico al campo contrario con más frecuencia, aunque el portero del Tafa seguía acaparando el protagonismo del encuentro y solventó ataque tras ataque.

Los dos entrenadores trataron de romper el equilibrio al que se había dirigido el duelo con un tiempo muerto desde cada banquillo. Sin embargo, estas maniobras no surtieron efecto y el empate 0-0 se mantuvo hasta el descanso. Todo podría haber sido distinto si un disparo de Mario a falta de segundos para el pitido del árbitro no hubiera pasado unos centímetros por encima del travesaño local.

Llegan los goles

El Gasifred impuso su dominio al inicio del segundo acto y acaparó la posesión con la idea de encontrar mejores opciones de tiro. El encuentro dio un vuelco cuando Planillo vio la segunda amarilla tras una acción en la que agarró el esférico con la mano fuera del área. Los ibicencos no dejaron pasar la superioridad numérica y Vargas estrenó el luminoso después de un rechace de Bailón en el área.

Los visitantes aceleraron el ritmo para deshacer la desventaja, pero Vargas volvió a castigar a la defensa rival a pase de Sánchez y anotó su segundo tanto después de desbordar al guardameta suplente, Zardoya. El Tafa estuvo a punto de colocar el 2-1, pero inexplicablemente, Unai mandó su lanzamiento a la madera cuando lo tenía todo a su favor.

Más espacios en el Tafa

Los futbolistas de José Fernández debieron juntar sus filas ante la aparición de un portero-jugador en el equipo rival. A pesar de ello, Caruso amplió la ventaja de los pitiusos con una excelente acción individual en la que recibió un pase de Faly, aguantó la embestida del defensa rival y superó al cancerbero rival con una vaselina.

La insistencia del Tafa tuvo su premio con un gol de Preciado mediante un disparo que se coló entre las piernas de Sánchez. El 3-1 dio ánimos a los navarros, que insistieron con su táctica de jugar sin guardameta. Uge aprovechó esta circunstancia para anotar con un lanzamiento desde su propia área.