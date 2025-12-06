Día negro para el Trasmapi

Los días malos también existen en el deporte y el Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa dio una amarga prueba de ello en su encuentro contra el poderoso UBU San Pablo Burgos, que se llevó el partido por 27-39. Los jugadores ibicencos encontraron opciones en ataque, pero se toparon contra un gran Santamaría y un conjunto burgalés tremendamente efectivo en ataque, por lo que los locales acabaron quemados anímicamente.

Los primeros compases del encuentro se tiñeron del color naranja de los ibicencos y anotaron un parcial de 3-1. Los visitantes no se dejaron intimidar y dieron la vuelta a la situación con un ataque más eficaz que encontró huecos en la defensa de los insulares y, sobre todo, un Santamaría que fue un muro en la portería castellana.

A pesar de un tiempo muerto de Tilves, el HC Eivissa pasó gran parte de la primera mitad desdibujado y con fallos de precipitación en los ataques rápidos, cuando anotar debería ser más fácil. El Burgos llegó a cimentar una ventaja máxima de siete goles antes de la segunda interrupción del técnico local.

Tímida reacción

La recta final del primer tiempo volvió a ser para los ibicencos, que lograron incomodar a sus rivales con una defensa asfixiante que les provocó varias pérdidas. La reacción también llegó con una exclusión del Burgos muy bien aprovechada por los hombres de Geno Tilves, que no chocaron con los brazos de Santamaría con tanta frecuencia. Así, los pitiusos se marcharon con muy buen sabor de boca al vestuario con el 14-17 que señalaba el electrónico.

Por desgracia, los ibicencos no consiguieron continuar con las buenas sensaciones en el principio del segundo tiempo. El encuentro se convirtió en un correcalles por momentos, lo que benefició al ritmo elevado de juego al que está acostumbrado el cuadro burgalés. Tilves volvió a pedir tiempo muerto cuando el marcador señalaba un contundente 19-26.

El HC Eivissa se queda sin ideas

Para colmo de males, el muro de Santamaría volvió a ser impenetrable para el HC Eivissa, que volvió a mostrarse errática en ataque. Por su parte, el club castellano cada vez se encontró más a gusto sobre el terreno de juego, ya que la propuesta defensiva de los locales apenas les puso en apuros y aumentó su renta en el luminoso.

Los deportistas locales perdieron la fe en el triunfo en el último tramo del encuentro y acumularon ocho minutos sin ver portería. Por ello, Tilves decidió dar minutos a los jugadores más jóvenes, entre los que destacó el guardameta Aitor, que hizo cinco paradas en nueve minutos.