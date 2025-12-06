El Class Sant Antoni mantiene el pulso por el liderato al ritmo de Gerard Blat y Rodri Gómez

El Class Bàsquet Sant Antoni firmó este sábado una trabajada victoria ante el CB Getafe (74-84), superando a un correoso rival que puso las cosas muy difíciles en todo momento. Tras los resultados de la novena jornada, el Class se coloca provisionalmente tercero pero sigue a una victoria del liderato.

Los madrileños, que la temporada pasada jugaban en Tercera FEB, obligaron a emplearse a fondo al equipo entrenando por Josep Maria Berrocal, que sumó su sexto triunfo del curso. Gerard Blat, con 23 puntos y una valoración global de 24, guio a los pitusos en el Pabellón Juan de la Cierva, aunque estuvo escoltado por un gran Rodrigo Gómez (10 puntos), que firmó su mejor actuación vistiendo de azul esta temporada. En el bando local, Akinwole (20 puntos), Abdulsalam (13) y Mulero (11) fueron los principales anotadores.

Al acabar el encuentro, el Sant Antoni se colocó provisionalmente líder del Grupo Este de la Segunda FEB. Concluido el UPB Gandía - Bueno Arenas Albacete, que se saldó con victoria de los manchegos en la prórroga (99-103), los de Berrocal cayeron hasta el tercer puesto. Están empatados a victorias con los levantinos, que son segundos tras ceder el liderato frente a los albaceteños. La jornada se completa este domingo, con un partido de rivales directos como son el Amics de Castelló y el Lobe Huesca La Magia, pero los ibicencos seguirán a un triunfo del liderato.

Los isleños, que se encontraron con la baja de última hora de Jeff Solarin, tuvieron un inicio dubitativo, errático. Esto lo aprovecharon los madrileños para irse 9-2 en el marcador, espoleados por un acertado Akinwole. Esto obligó a Berrocal a pedir el primer tiempo muerto para aclarar las ideas de sus jugadores, que interpretaron a la perfección el mensaje del técnico catalán. El que lo tuvo más claro fue Rodrigo Gómez, que fue el principal sustento anotador de los suyos para darle la vuelta al choque hasta el 11-13 con un parcial de 2-11. Los baleares se ponían por primera vez por delante y el entrenador del Getafe, Ramiro Pozuelo, lo tenía que parar.

Los locales lucharon hasta el final

Sirvió de poco, porque otro triple de Gómez, cargado de confianza en el Juan de la Cierva, permitió al Class abrir una brecha de cinco puntos (11-16). Stoilov empezó a hacer mucho daño en la pintura, a nivel físico y también anotador, por lo que los sanantonienses se llevaron el primer acto por 18-23.

En el segundo acto despertó del letargo Gerard Blat. El base comenzó a ver aro desde los 6,75 metros y con un triple suyo los visitantes despegaron hasta el 27-35. Luego, una canasta de dos de Stoilov puso el +10 para los de Berrocal (27-37). El pívot búlgaro siguió a lo suyo y con dos puntos más estableció la máxima renta para los ‘portmanyins’ (27-39). Sin embargo, el acierto en el tiro exterior y el coraje de hombres como Mulero mantuvieron a flote a los getafenses, que al descanso sólo perdían de 8 puntos (38-46).

Tras el paso por vestuarios, el Getafe nunca desfalleció. Los madrileños aprovecharon cualquier momento de relajación del Class para ponerle picante y emoción al partido. De hecho, con un tiro libre anotado por Henderson se acercaron a cuatro puntos (51-55). Sin embargo, Johnson afinó su puntería para, con un triple y una canasta de dos, catapultar de nuevo a los suyos al 51-60. Pero Montero contestó con cuatro puntos consecutivos para apretar de nuevo las cosas hasta el 55-60.

El Sant Antoni debía emplearse a fondo y salió a relucir la calidad de Paz. El gallego acertó con un triple letal y Blat, espectacular, sumó cuatro puntos seguidos para volver a los +12 con los que se terminó el tercer cuarto (55-67). A los pitusos les tocaba rematar la faena para cerrar una victoria que estaba cada vez más cerca.

Pero lejos de bajar los brazos, el Getafe entró en el tramo final con posibilidades. Los madrileños se pusieron 67-73, aunque dos triples seguidos de Blat volvieron a complicarle mucho las cosas a los locales (67-79). Los getafenses no estaban dispuestos a claudicar todavía y una canasta de Abdulsalam los puso a cinco a falta de poco más de un minuto para la conclusión. Berrocal pidió tiempo muerto y el Class jugó con inteligencia. Fue Blat quien, con un misil desde los 6,75 metros, el que acabó mandando a la lona al Getafe (74-82). Luego, dos libres del siempre efectivo De la Rúa, sellaron el triunfo sanantoniense.