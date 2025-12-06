Anulado el partido del San Pablo-Eivissa a falta de cuatro minutos para el descanso por condensación en la pista

El San Pablo-Eivissa no pudo completar el encuentro que estaba disputando durante la tarde de este sábado frente al Valdetires Ferrol debido a problemas de condensación en la pista coruñesa. El partido, correspondiente a la jornada 12 del Grupo 1 de la Segunda División femenina, fue anulado con un 2-0 a favor de las gallegas, que iban ganando a falta de cuatro minutos para el final de la primera mitad.

La primera señal de que algo no iba bien llegó a partir del minuto 10, cuando el árbitro decidió consultar a los equipos si querían continuar con el juego después de que varias jugadoras se resbalaran durante diferentes tramos del encuentro. Aunque ambos conjuntos decidieron reanudar el partido pese al estado de la cancha, una sucesión de caídas que llegó tras una ocasión del San Pablo en el minuto 16 fue la señal definitiva para que los colegiados decidieran suspender el partido.

El segundo gol de las gallegas, además, llegó tras una caída de una de las jugadoras a causa del estado en el que se encontraba la pista. La federación tiene ahora la palabra. En los próximos días se decidirá cuándo se reanuda el encuentro de nuevo y si lo hará desde el inicio o en el momento de la suspensión.