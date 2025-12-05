El San Pablo-Eivissa, a por la cuarta consecutiva

Se respira ilusión y optimismo en Ca n´Escandell. El San Pablo-Eivissa afrontará un nuevo reto este sábado a las 20 horas en la cancha de Valdetires Ferrol en el partido correspondiente a la jornada 12 del Grupo 1 de la Segunda División de fútbol sala femenino.

El conjunto dirigido por Sergio Oruj llega en estado de gracia tras sumar tres victorias seguidas y dejando unas sensaciones impecables en el juego. Un balance de 21 goles en los últimos tres partidos deja entrever la alegría futbolística de este equipo, cada vez más engrasado y con optimismo de cara a entrar en los codiciados puestos de ascenso.

Y es que gran parte de culpa de estas elevadas cifras goleadas la tiene Fati Villar. La uruguaya está siendo el faro que ilumina las aspiraciones del San Pablo esta temporada y figura en lo más alto de la tabla de goleadoras de la categoría con un total de 16 dianas -una media de 1.6 goles por partido-.

Las ibicencas se encuentran actualmente en la séptima posición, a cinco puntos del Bembrive. Solo dos puntos por debajo se coloca el Valdetires Ferrol, próximo rival contra el que se verá las caras este domingo y cuyo desempeño en la categoría está siendo algo más irregular. Sin embargo, las gallegas llegan con confianza al duelo tras golear a la AD Mioño (1-5) la pasada jornada, resultado que contrasta con el 0-8 que recibió hace dos semanas ante el T- Vilalba.

El San Pablo-Eivissa buscará sumar su segundo triunfo seguido fuera de la isla y su cuarta victoria como visitante de la temporada. Las jugadoras dirigidas por Oruj siguen teniendo un mejor rendimiento cuando no están en el Poliderportivo de Es Viver, dato que invita al optimismo de cara a sumar otros tres puntos en Galicia. Una victoria reforzaría aún más la confianza de un grupo cada vez más sólido y que apunta muy alto esta temporada.