Partido de altos vuelos para el Trasmapi HC Eivissa en Sa Blanca Dona

El Trasmapi HC Eivissa recibe al Club Balonmano Burgos este sábado a las 20 horas en el Polideportivo de Sa Blanca Dona en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de la División de Honor Plata en uno de los encuentros más exigentes hasta la fecha. Los castellanoleoneses solo han perdido tres partidos esta temporada y se ubican en la segunda posición de la tabla con 17 puntos. Además, el conjunto de Samuel Trives fue el verdugo de los ibicencos en la Copa hace un mes con un sólido 29-32.

El combinado naranja llega al encuentro tras la victoria balsámica del pasado fin de semana ante el Club Cisne (30-34), tras un duelo de alta velocidad que supo cerrar sin que aparecieran los fantasmas del pasado. Aunque los de Tilves siguen a cuatro puntos de los puestos de play-off que dan la opción de ascender de categoría, el triunfo en Pontevedra reavivó el espíritu competitivo que tiene este equipo después de varios traspiés que se sucedieron durante el mes de noviembre.

Y es que el triunfo sirvió para que los pitiusos se alejaran de unos puestos de descenso que para nada reflejan el nivel actual de la plantilla. Sin embargo, las cifras como local son una asignatura pendiente: dos victorias y tres derrotas en la isla dibujan un escenario ampliamente mejorable para los ibicencos, que no ganan como anfitriones desde el pasado 8 de noviembre frente al Alcobendas (31-23).

El equipo más equilibrado de la categoría

Geno Tilves analizó al San Pablo Burgos en la previa del partido: «son un equipo que tiene mucha calidad y que no necesita nada para hacer gol». El técnico también destacó «la calidad en las transiciones y la verticalidad que tienen», ya que es «un equipo hecho para jugar en la ASOBAL aunque aún no esté en ella».

El combinado burgalés visita Sa Blanca Dona tras sumar tres triunfos seguidos en la división con su nuevo entrenador, Samuel Trives, que llegó hace casi un mes. El Burgos ha caído en tres de los seis enfrentamientos que ha disputado como visitante y no quiere más accidentes. Además, son el equipo con mayor diferencia de goles en la categoría con un total de +51, lo que explica el gran equilibrio que mantiene tanto en faceta defensiva y ofensiva.

Partido de altos vueltos el que se vivirá este sábado en Sa Blanca Dona, cuya afición será crucial para apoyar a un equipo que quiere prolongar su buena dinámica y acechar los puestos que marcan los play-offs.