El Getafe mide la mejoría del Class Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni vuelve este sábado a la actividad competitiva tras la ventana por los partidos de selecciones. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal visita al CB Getafe (17.30 horas / LaLiga+) con la mente puesta en conseguir la sexta victoria de la fase regular del Grupo Este de la Segunda FEB. Todo para seguir acechando el liderato de la conferencia, que está a sólo un triunfo y que ocupa el Proinbeni UPB Gandía, al que los sanantonienses ganaron en la anterior jornada y ofreciendo una buena imagen.

El Class tendrá enfrente al octavo clasificado, un Getafe que suma cuatro victorias y otras tantas derrotas y que la temporada pasada jugaba en Tercera FEB. Entrenados por Ramiro Jesús Pozuelo, los madrileños llegan de perder con claridad en la pista del Lobe Huesca La Magia (101-81), pero su fortaleza está en su casa. En el Pabellón Juan de la Cierva han ganado tres de sus cuatro duelos en los que salieron como triunfadores, por lo que los ‘portmanyins’ deberá estar con la guardia alta y muy alerta. Su máximo anotador es José Antonio Nve Maleva, que acumula 113 puntos en los 8 encuentros ligueros y 16 más en los 3 de la Copa de España.

Berrocal manifestó que el descanso les ha venido «muy bien para cargar pilas y energía» y afrontan el tramo final del año «con ganas». «Ahora tenemos tres semanas, antes de Navidad, en las que hay cuatro partidos y es muy importante. El primero que tenemos decante es del Getafe. Tenemos que recuperar las sensaciones y las cosas que hicimos bien en el encuentro frente al Gandía, y hacerlo durante los máximos minutos posibles», declaró el mister de los pitusos.

Al Getafe lo definió como «un equipo completo» con «muy buenos jugadores en cada posición». «Nos exigirá dar lo máximo y, sobre todo, la defensa es clave en esta competición. Sea el rival que sea, pero especialmente contra el Getafe», añadió Berrocal, que pidió a sus jugadores máxima concentración durante «los cuarenta minutos». «En esta Liga, si no hace eso vas a sufrir cada día», sentenció el míster del Class Sant Antoni.