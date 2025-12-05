El Gasifred busca la redención en Sa Blanca Dona

Borrón y cuenta nueva. El Gasifred Atlético recibe este sábado (17.15 horas) en el Polideportivo de Sa Blanca Dona a Vulcanizados Ruiz Tafa en la jornada 11 de la Segunda División, después de la fatídica segunda parte que llevó al equipo a caer por 6-1 el pasado fin de semana frente al Barça Atlètic. Los azulones sufrieron un doloroso tropiezo, pero ante el combinado navarro tendrán la posibilidad de continuar la pelea por los play-offs de ascenso, a tan solo un punto.

La buena noticia es que los ibicencos vuelven a la isla para recibir el calor de una afición que nunca falla a ninguna cita y que aún no ha visto perder a su equipo en Sa Blanca Dona en lo que va de competición doméstica. Las cuatro victorias en cuatro partidos como local serán la principal baza del Gasi para volver a la senda del triunfo.

El dato curioso es que los pitiusos son el quinto equipo menos goleador en casa, con un total de 11 goles. Sin embargo, es la escuadra que menos tantos recibe de toda la categoría, con cinco. Un balance que explica la solidez defensiva del conjunto ibicenco cuando juega junto a los suyos.

Seguridad como local, caos como visitante

Este dato constrasta enormemente con el balance defensivo de los azulones fuera de su feudo, donde son el segundo combinado que más goles recibe de toda la categoría con 24 tantos, solo por detrás de su próximo rival, el Vulcanizados Ruiz Tafa. Para conseguir el triunfo, además, Fernández tendrá que recuperar la mejor versión de Usama, Buitre y Faly, que fue el héroe hace tan solo dos semanas en la victoria ante el Leganés (3-2).

Y es que enfrente estará un equipo que está sufriendo una crisis de gran escala. El conjunto tafallés solo ha ganado un partido en todo lo que llevamos de temporada y que además fue ante el Ceutí en la primera jornada del campeonato liguero (2-0). El resto de enfrentamientos se salda con un recuento de cinco derrotas y cuatro empates. La única buena noticia que presenta el cuadro navarro es el buen estado de forma de Íñigo Amézqueta, que con seis tantos se postula como el mayor peligro de los visitantes.

Aunque el mes de noviembre no ha sido el más esperado en cuanto a resultados se refiere, el Gasifred Atlético buscará alargar su condición de invicto en Sa Blanca Dona con una victoria que le vuelva a colocar al borde del liderato -ahora a cuatro puntos- custodiado por Wanapix. Ya está todo preparado para que ruede el balón con el Gasi como protagonista.

