Futbol en Ibiza: Quejas de padres por el estado de las instalaciones del estadio Can Misses 2

Adoquines sueltos, verjas rotas y oxidadas, bancos sucios y desvencijados, iluminación insuficiente y algún que otro accidente infantil, de pequeña importancia. Son varias de las deficiencias que presenta el campo Municipal de Can Misses 2, y que ha podido constatar este diario, y ante las cuales, varios padres de los niños que juegan en estas instalaciones han denunciado su hartazgo, sobre todo por «la pasividad» del Ayuntamiento de Ibiza, responsable de este estadio.

Estos familiares de jóvenes jugadores denuncian el poco cuidado y la falta de interés por parte del Consistorio por mantener en buen estado las instalaciones de un campo que utilizan más de 400 niños cada semana en categorías como benjamín, alevín, infantil, cadete o juvenil, entre otras.

Uno de los problemas que causan mayor indignación es la falta de seguridad. Hace poco más de un mes, uno de los niños que entrenan asiduamente en el campo se golpeó con una de las barras que sostienen una de las porterías, motivo por el que el Ayuntamiento envolvió los soportes con fundas protectoras, según señalan algunos padres.

Lo mismo, añaden, ocurrió con las rejillas de las canaletas de drenaje que delimitan los laterales del rectángulo de juego. Muchas se encuentran rotas debido a su oxidación y provocaron otro pequeño accidente cuando uno de los jóvenes que entrenaban en el campo metió el pie de forma accidental en una de ellas.

Sin embargo, el mayor problema que según los familiares presenta ahora mismo el centro deportivo, y que más indignación les causa, es la iluminación. Cada uno de los soportes sostiene tres proyectores LED que funcionan de manera intermitente, lo que impide el correcto desempeño de los jugadores en el césped durante los encuentros. «Si el árbitro me dejara, pediría suspender algún partido», confiesan fuentes de las familias de los jóvenes con resignación. El problema de la iluminación no solo afecta al desarrollo de los partidos, ya que en cada entrenamiento «hay algunos focos que fallan y los chavales no pueden jugar así», lamentan.

Mejoras en la iluminación y el mantenimiento

Pese al malestar de las familias de los jóvenes, desde el Ayuntamiento de Ibiza restan importancia a la situación actual porque no han recibido «quejas formales mediante registro de entrada» y señalan que mantienen una comunicación constante con quien necesite ayuda por parte de los operarios.

Esta brigada de trabajadores -que «prácticamente pasan casi a diario», según apuntan desde el Consistorio- se encarga de las funciones de mantenimiento de todos los campos del municipio de Ibiza cada vez que se detecta algún desperfecto que requiera de servicios de reparación, según informan desde la Administración local. Entre estas actuaciones, destacan varias tareas de pintado y el arreglo del sistema de agua caliente en los vestuarios. Sin embargo, son conscientes de que para cambiar un sistema de rejillas o verjas, «se requiere de algo más de tiempo e inversión» por motivos de logística.

Aunque la escasa iluminación que hay durante algunos tramos de los partidos que se disputan en las instalaciones continúa siendo un problema alarmante para los padres, desde el Consistorio apuntan que ya han revisado el estado de los focos LED y que trabajan para que este inconveniente se resuelva lo antes posible.

La diferencia entre la información que la institución local brinda a los padres y lo que estos ven cada día cuando acompañan a sus hijos a los entrenamientos aún es notoria. Sin embargo, algunos familiares todavía confían en que los desperfectos «se pueden solucionar siempre que presten más atención a los problemas que se ven día a día aquí».