Sant Llorenç acoge la III Exhibición 4x4 de todoterrenos este fin de semana

La Finca Can Cudulá, en Sant Llorenç acogerá este fin de semana la III Exhibición 4x4. El evento deportivo será el punto de encuentro para los amantes del motor y del todoterreno en la isla, y reunirá a pilotos y aficionados en un fin de semana cargado de acción, técnica y emoción.

La organización ha diseñado distintos circuitos específicos para cada categoría —Serie, Mejorados, Buggies y Extremo— con niveles de dificultad diferenciados con el objetivo de «garantizar la seguridad de los participantes y, al mismo tiempo, ofrecer un espectáculo adaptado a las características de cada vehículo», según apuntan. Los trazados pondrán a prueba la habilidad de los conductores en sectores de resistencia, zonas técnicas y obstáculos naturales, configurando un recorrido completo y exigente.

La jornada del sábado 6 de diciembre será la primera toma de contacto con el terreno. Entre las 10.30 y las 11.30 horas se disputará el prólogo de todas las categorías, seguido de la clasificación de esta primera manga. A partir de las 12 horas comenzarán los sectores de resistencia: primero para Serie y Buggies (12 a 13 horas), después para la categoría Mejorados (14 a 15.30 horas) y, finalmente, para Extremo (15.30 a 17.30). A las 18 horas se publicarán las clasificaciones de la primera jornada.

El domingo 7 de diciembre la competición arrancará a las 9 horas, y desde las 9.30 a las 10.30 horas se disputará el segundo sector de resistencia para Serie y Buggies; de 10.30 a 12 horas será el turno de Mejorados, y de 12 a 14 horas, el de Extremo. A las 14.30 se publicarán las clasificaciones generales y, a continuación, tendrá lugar la entrega de trofeos, con la que se pondrá el broche final a la exhibición.

Durante todo el fin de semana, el público contará con servicio de bar y zonas habilitadas para seguir las pruebas con total seguridad, convirtiendo el evento en una propuesta atractiva tanto para los amantes del motor como para familias y curiosos que quieran disfrutar del ambiente.

En solo tres ediciones, la Exhibición 4x4 se ha consolidado como uno de los encuentros off-road más destacados de Ibiza, con una participación creciente de pilotos locales y un público cada vez más numeroso, que encuentra en Can Cudulá una cita fija en el calendario del motor insular.