La gimnasta ibicenca Nicol Calle logra el bronce nacional en la Copa Base

Fantástica noticia para la gimnasia rítmica de la isla. La gimnasta prebenjamín de la Peña Deportiva Nicol Calle se proclamó el pasado fin de semana tercera de España en el Campeonato Nacional Copa Base Individual, disputado el 29 y 30 de noviembre en el Polideportivo Gallur de Madrid.

La joven deportista firmó un brillante ejercicio de cuerda que le permitió imponerse entre un total de 47 gimnastas procedentes de todo el país. El podio quedó integrado por la valenciana Eva Gencheva, la madrileña Martina Alumbreros y Nicol, con una meritoria tercera plaza. Más allá del valor del propio metal, este resultado supone para Nicol el ascenso directo a la categoría Absoluta, el máximo nivel competitivo a escala nacional y reservado únicamente a las gimnastas con mejores resultados del país.

Desde el club muestran su orgullo por la joven deportista tras la hazaña conseguida: «Este bronce es el reflejo del talento, la constancia y el gran trabajo que Nicol lleva realizando desde hace tiempo. A pesar de su corta edad, ha demostrado una madurez deportiva extraordinaria y un enorme potencial para seguir creciendo», han destacado las entrenadoras y coordinadoras del área, Isabel Mulas y Laura Márquez, quienes subrayan además que «su ascenso a la categoría Absoluta representa un paso muy importante tanto para ella como para el club».

En la misma línea, la presidenta de la entidad, Ana María Mateu, ha puesto en valor el impacto de este nuevo éxito para el municipio: «Todo Santa Eulària y toda la familia peñista se sienten profundamente orgullosos del logro de Nicol. Este bronce nacional demuestra, una vez más, el enorme nivel de nuestras gimnastas y el compromiso del equipo técnico y familiar que las acompaña».

El logro de la joven deportista es fruto del trabajo conjunto del equipo de entrenadoras y del proyecto formativo que impulsa la Peña Deportiva, que continúa potenciando la proyección de sus gimnastas y consolidando al club como una referencia de la gimnasia rítmica en Ibiza y en el panorama nacional.