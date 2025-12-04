La gesta de dos nadadores en Ibiza llega al Guinness de los récords: "Las olas altas, la corriente y el mareo nos pasaron factura"

La isla de Ibiza vuelve a entrar en el Libro Guinness de los récords. La nadadora alemana Nathalie Pohl y el escocés-australiano Andy Donaldson completaron el pasado 3 de octubre una gesta nunca antes vista: dar la vuelta a la isla nadando en una travesía por relevos. Un total de 104.5 kilómetros que trazan el perímetro litoral de Ibiza -de forma lineal, no todos los kilómetros de costa- en un tiempo de 30 horas, 57 minutos y 49 segundos.

La prueba, que fue certificada como récord por la Marathon Swimming Federation, comenzó desde ses Figueretes a partir de las 7 horas del 3 de octubre y terminó en la playa de Talamanca sobre las 14 horas del día siguiente. Alberto Cerdán, nadador con gran trayectoria y organizador de esta prueba -y de otros eventos deportivos de éxito en Ibiza, como el Oceanman y el IbiziOWS a través de su marca Swim Wanderer- contó algunos detalles sobre esta hazaña deportiva a Diario de Ibiza: "En un principio, la prueba se iba a realizar el 30 de septiembre, pero debido a las inundaciones provocadas por la dana, tuvimos que aplazarla a tres días después".

La organización de la prueba requirió de un gran proceso previo que "llevó unos seis meses para planificar todo", según señalaron desde la organización, que tuvo que "hacer un estudio de la ruta y de las posibles dificultades que pudieran surgir por la orografía de la costa, las corrientes y la meteorología".

Y es que el transcurso de la prueba no fue coser y cantar: "El primer día se empezó con la salida del sol y el mar en total calma, pero en la última parte de la travesía las condiciones marítimas y el cansancio dificultaron el recorrido y se llegó a dudar de si iba a ser posible acabar la prueba", reconoce Cerdán, que se encargó de coordinar el reto durante toda la travesía.

Una de las artífices de la gesta y que es a día de hoy una de las mejores nadadoras en aguas abiertas del mundo, Nathalie Pohl, confesó los problemas que experimentó durante el desafío: "Las olas altas, la corriente y, en mi caso, el mareo, nos pasaron factura. Ni siquiera quiero mencionar la falta de sueño". La fondista se fue turnando cada dos horas con su compañero Andy Donaldson mientras aprovechaban para nutrirse y reponer fuerzas en una de las embarcaciones de la organización, entre los que se encontraban 15 capitanes, un médico, un cocinero y un fisioterapeuta.

Ganador de varios mundiales

Donaldson, además, es otra eminencia dentro de las pruebas en aguas abiertas, con varias marcas mundiales a sus espaldas, como ser la primera persona en superar el Oceans Seven -que recorre siete estrechos de diferentes partes del planeta como Japón o Nueva Zelanda- en menos de un año natural.

En la línea de llegada esperaban la familia de la nadadora, los organizadores y el Conseller de Deportes, Salvador Llosa. El evento, además, fue retransmitido por la cadena alemana Magenta TV, que llevó a cabo un seguimiento durante todo el desafío.

Sin embargo, no todo fue duro y correoso en esta desafiante prueba: "Tuvimos la suerte de disfrutar la puesta de sol desde ses Margalides y fue increíble pasar la zona de los acantilados de es Amunts hasta el faro del Moscarter de noche, con la luna y todas las estrellas brillando", señaló Cerdán, que matizó que la única parte que no se pudo atravesar fue el puerto de Ibiza por motivos de seguridad.

Este es el cuarto récord guiness que tiene a Ibiza como protagonista. En el año 2000, Privilege fue reconocida como la discoteca más grande del mundo; en 2018, la nadadora menorquina Tita Llorens cruzó a nado desde Jávea hasta Ibiza en poco más de 36 horas; y en 2024, en el paseo de Vara de Rey, se batió el récord del mayor número de personas peinando al mismo tiempo, con 1200 estilistas y más de 600 voluntarios.