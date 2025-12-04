Alumnos del CEIP Can Coix descubren el deporte paralímpico por dentro de la mano de Adriana Rissi

88 alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de Primaria del CEIP Can Coix han tenido la oportunidad de conocer durante la mañana de este jueves a una de las figuras del parabádminton internacional: Adriana Rissi García. La visita, enmarcada dentro de La V edición del Programa Educativo DIE Esport Inclusiu a l'Escola, ha permitido a los niños vivir una jornada de sensibilización para conocer de cerca la realidad del deporte paralímpico, además de dialogar y hacer preguntas a la reputada deportista.

El encuentro comenzó a las 9.30 horas en la sala de teatro del IES Quartó de Portmany, donde Rissi —de 22 años, nacida en Madrid y con hipoacusia bilateral severa— compartió su experiencia personal y deportiva con los alumnos del centro. Durante la charla, la deportista ha explicado sus inicios en el bádminton, las dificultades derivadas de su discapacidad auditiva y los valores que han marcado su carrera: constancia, capacidad de superación, esfuerzo y motivación diaria.

La jornada continuó durante el resto de la mañana en las pistas exteriores del CEIP Can Coix con cuatro talleres prácticos de deporte inclusivo: fútbol con discapacidad visual, voleibol sentado con discapacidad física, goalball y atletismo adaptado. El objetivo de las pruebas fue que los niños experimentaran en primera persona las adaptaciones y retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en la práctica deportiva.

Esta jornada forma parte del programa impulsado por el Departamento de Deportes del Consell Insular d’Eivissa y la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), en colaboración con el Comité Paralímpico Español y la Fundación Tambié, con el objetivo de sensibilizar al alumnado y promover la inclusión a través de la práctica deportiva compartida entre jóvenes con y sin discapacidad.

La jornada da continuidad a un programa ya consolidado en la isla, que a lo largo de sus ediciones ha involucrado a numerosos centros educativos y ha contado con la presencia de varios deportistas paralímpicos, convirtiéndose en una herramienta clave de transformación social a través del deporte.