Alumnos del CEIP Can Coix descubren el deporte paralímpico por dentro de la mano de Adriana Rissi
Un total de 88 escolares participan en talleres de deporte inclusivo con una de las figuras internacionales de parabádminton más importantes
88 alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de Primaria del CEIP Can Coix han tenido la oportunidad de conocer durante la mañana de este jueves a una de las figuras del parabádminton internacional: Adriana Rissi García. La visita, enmarcada dentro de La V edición del Programa Educativo DIE Esport Inclusiu a l'Escola, ha permitido a los niños vivir una jornada de sensibilización para conocer de cerca la realidad del deporte paralímpico, además de dialogar y hacer preguntas a la reputada deportista.
El encuentro comenzó a las 9.30 horas en la sala de teatro del IES Quartó de Portmany, donde Rissi —de 22 años, nacida en Madrid y con hipoacusia bilateral severa— compartió su experiencia personal y deportiva con los alumnos del centro. Durante la charla, la deportista ha explicado sus inicios en el bádminton, las dificultades derivadas de su discapacidad auditiva y los valores que han marcado su carrera: constancia, capacidad de superación, esfuerzo y motivación diaria.
La jornada continuó durante el resto de la mañana en las pistas exteriores del CEIP Can Coix con cuatro talleres prácticos de deporte inclusivo: fútbol con discapacidad visual, voleibol sentado con discapacidad física, goalball y atletismo adaptado. El objetivo de las pruebas fue que los niños experimentaran en primera persona las adaptaciones y retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en la práctica deportiva.
Esta jornada forma parte del programa impulsado por el Departamento de Deportes del Consell Insular d’Eivissa y la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), en colaboración con el Comité Paralímpico Español y la Fundación Tambié, con el objetivo de sensibilizar al alumnado y promover la inclusión a través de la práctica deportiva compartida entre jóvenes con y sin discapacidad.
La jornada da continuidad a un programa ya consolidado en la isla, que a lo largo de sus ediciones ha involucrado a numerosos centros educativos y ha contado con la presencia de varios deportistas paralímpicos, convirtiéndose en una herramienta clave de transformación social a través del deporte.
