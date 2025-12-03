Lucas Malary, nuevo fichaje del Bàsquet Sa Real

El Bàsquet Sa Real anuncia una nueva incorporación a sus filas. Lucas Malary, alero francés de 22 años y 2,00 metros de altura, llega a Ibiza para reforzar los dos proyectos más ambiciosos de la entidad: el equipo de Tercera FEB y el conjunto profesional de baloncesto 3x3.

El joven jugador se formó en el Centro de Formación de Nantes y cuenta con experiencia en la tercera división francesa, donde pasó una temporada en el Challans. En su última campaña de baloncesto 5x5 firmó una media de 17 puntos por partido, mostrando su capacidad anotadora y su peso ofensivo en la pista.

Desde febrero de 2024, el nuevo fichaje del club es jugador profesional de 3x3, modalidad en la que ha competido con numerosos equipos de referencia como Nantes, Lille, Montreux (Suiza), Valencia y Ermont, este último actualmente 34º en el ránking mundial. A pesar de su juventud, Malary ocupa ya el puesto número 13 del ránking francés de 3x3.

El propio jugador se ha mostrado ilusionado con esta nueva etapa en la isla: «No puedo esperar a llegar a Ibiza y ganar muchos partidos. Feliz de unirme también al proyecto 3x3 con Nacho Martín», ha asegurado, subrayando su motivación por contribuir al crecimiento del cluben ambas competiciones.