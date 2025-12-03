Gelsy Valdivieso, del CB sa Bodega, es convocada por la Selección Española U16

La ilusión del baloncesto ibicenco tiene nombre propio: Gelsy Valdivieso López. La jugadora cadete del Club Bàsquet Sa Bodega ha sido convocada por la Selección Española de baloncesto U16F y participará estos días en el Torneo Eivissa Dona Bàsquet, que se disputa en el Polideportivo de Es Viver desde este martes hasta el próximo domingo 7 de diciembre.

La joven baloncestista tendrá la oportunidad de demostrar su talento durante los dos partidos que disputará la selección española ante Alemania (viernes a las 17 horas) y Finlandia (domingo a las 11 horas) en el torneo que acogerá la isla ibicenca, que pasa a convertirse en un escaparate perfecto para acercar el baloncesto de alto rendimiento a la afición local.

Desde el CB Sa Bodega expresan su orgullo por esta noticia, que «se trata de un hito histórico tanto para nuestro club como para el baloncesto local», señalan. Asimismo, el club apunta que «es una excelente oportunidad para dar visibilidad al deporte femenino, al talento deportivo de la ciudad y al trabajo que se está realizando en categorías formativas».