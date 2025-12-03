La 15K Formentera Sunset Run abre inscripciones para 2026 con cupo limitado de dorsales

Uno de los eventos deportivos más icónicos de Formentera ya tiene fecha. La 15K Formentera Sunset Run ha abierto este miércoles a las 18 horas sus inscripciones para su próxima edición, que se disputará el próximo 10 de octubre de 2026. Las inscripciones ya están disponibles para todos los corredores que quieran asegurarse un lugar en esta cita, que contará con un cupo limitado de dorsales por «motivos de logística», según apuntan desde la organización.

Bajo el lema Run and Feel, la prueba mantiene su doble formato, con una carrera principal de 15 kilómetros y otra de cinco, pensada para quienes se inician en las pruebas de ruta o prefieren una distancia más corta. De este modo, la organización busca que tanto corredores experimentados como aficionados puedan disfrutar del recorrido y el entorno de Formentera desde el primer kilómetro.

Con motivo de la apertura de inscripciones, la organización ha lanzado una promoción especial de lanzamiento que se aplica directamente durante el proceso de inscripción y en la que los corredores que se registren entre el 3 y el 10 de diciembre podrán adquirir las prendas de la colección de merchandising oficial y reservar plaza para una masterclass de yoga con un 25% de descuento.

Uno de los rasgos distintivos de la prueba es su carácter inclusivo y diverso, ya que en su última edición la carrera alcanzó un 60% de participación femenina, una cifra poco habitual en el calendario de running y que sitúa a este evento como referencia en términos de igualdad y visibilidad de la mujer en el deporte popular. Desde la organización subrayan que este dato «refuerza el compromiso de ofrecer un espacio atractivo y accesible para todos los perfiles de corredores».