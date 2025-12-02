La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano más solidaria de la historia

Este XXV aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano no es solo una celebración deportiva: es un homenaje. Un homenaje a la isla, a su gente y, sobre todo, a quienes han dejado una huella tan profunda que siguen guiando nuestro camino incluso cuando ya no están. Entre ellos, Bartolo Planells.

Planells no solo «impulsó algunas de las pruebas ciclistas más especiales de Ibiza; sembró ilusión, comunidad y un amor infinito por el ciclismo y por el deporte en general». Cuando el cáncer se lo llevó, «demasiado pronto», fue su hermano Juanjo Planells, junto a todo su equipo, quien «tomó el testigo, decidido a que su legado siguiera vivo. Que aquel sueño que Bartolo había empezado nunca dejara de crecer».

Ese espíritu solidario se convierte en el corazón del aniversario. La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano colaborará estrechamente con APAAC (la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer), y por primera vez se unirá en alianza con las tres pruebas ciclistas más destacadas de Ibiza. Un gesto que une historias, esfuerzos y a toda una comunidad en torno a lo que más apasionaba a Bartolo.

Para aquellas personas que no puedan asistir ni participar en la Vuelta, pero quieran sumarse, se ha creado el ‘Dorsal 0’, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la acción "El Último Sueño" y que está disponible en la página de inscripciones de la prueba . Una iniciativa de APAAC que ayuda a «cumplir los deseos de quienes luchan contra esta enfermedad tan dura, porque todos merecemos un último sueño, un último deseo». Tras cumplir el de Bartolo Planells, ahora el equipo quiere «repartir lo cosechado, devolver a otros esa chispa de esperanza». En definitiva, «transformar el dolor en algo que abrace, que acompañe y que dé sentido».

Desde APAAC, Maribel Martínez Quilez, presidenta de la asociación, ha querido mostrar su agradecimiento por comenzar esta alianza. «Para nosotros ha sido una sorpresa muy grande y grata. Colaborar con estas pruebas, que cuentan con una repercusión tan notoria, es un auténtico privilegio. Es una acción que nos ayuda a dar visibilidad a APAAC y que la gente de la isla conozca lo que hacemos. Estamos hablando de personas que atraviesan un proceso agotador y que cada día es un desafío. Desde la asociación les acompañamos, les asesoramos e incluso tenemos préstamo de materiales. Cualquier pequeño gesto, para nosotros suma», asegura Maribel.

Junto a esta acción, APAAC tendrá presencia en la Marcha Cicloturista Popular Des Porquet, organizada por el Club Ciclista Sant Antoni, que tendrá lugar el 1 de febrero de 2026, y durante la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, que se celebrará a primeros de octubre. Como colofón, la organización ya ha puesto en marcha una cena benéfica a beneficio de la Asociación en el Hotel TRS de Cala Gració, el 23 de octubre de 2026. Un evento que promete «ser uno de los momentos más emocionantes del aniversario y que reunirá a la gran familia ciclista para cerrar el año solidario de la Vuelta».

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano demuestra así que, «cuando el ciclismo se convierte en un puente hacia los demás, deja de ser una prueba y se convierte en un mensaje: que juntos podemos pedalear mejor, más lejos y con mucho más corazón».