Waterpolo en Ibiza: fin de semana glorioso para el CW Sant Josep

El CW Sant Josep de waterpolo cerró el fin de semana con un pleno de victorias ante el CEIB Gobycar, tras imponerse tanto en categoría alevín (12-2) como en categoría absoluta (15-9). El equipo alevín del CW Sant Josep firmó una contundente victoria por 12-2 frente al CEIB Gobycar, en un partido dominado de principio a fin por los josepins. Con este resultado, el conjunto alevín se mantiene líder de la Liga Balear después de encadenar tres triunfos en los tres encuentros disputados hasta la fecha.

En categoría absoluta, el CW Sant Josep volvió a imponerse al CEIB Gobycar, esta vez por 15-9, en un duelo intenso en el que los locales marcaron el ritmo desde los primeros compases. El equipo absoluto consolida así su buena dinámica competitiva y refuerza sensaciones de cara a las próximas jornadas del calendario balear. La doble victoria confirma el crecimiento del proyecto deportivo del CW Sant Josep, que está logrando resultados destacados en distintas categorías frente a clubes de referencia del waterpolo balear como el CEIB Gobycar.

El club cierra así un fin de semana muy positivo, con la piscina de Sant Josep como escenario de grandes actuaciones tanto de su base como del primer equipo.