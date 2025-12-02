Pistoletazo de salida de la Eivissa Dona Bàsquet con la participación de la Selección Española U16
El Ayuntamiento de Ibiza y la Federación de Baloncesto de las Islas Baleares presentaron este martes la tercera edición
El Ayuntamiento de Ibiza, con la Federación de Baloncesto de las Islas Baleares (FBIB) y con la colaboración del Consell Insular de Ibiza, organiza la tercera edición de Eivissa Dona Baloncesto, un evento que, año tras año, consolida el municipio como referente en el impulso del baloncesto femenino formativo y de la actividad deportiva para todas las actividades. Además, este martes, el Polideportivo de Es Viver ha acogido el primer entrenamiento de la Selección Española de Baloncesto U16F, en la que está la ibicenca Gelsy Valdivieso.
Todas las actividades de esta edición se llevarán a cabo íntegramente en el Polideportivo de Es Viver, que se convertirá durante una semana en el epicentro del baloncesto femenino con competiciones, formación técnica y actividades para el público.
La segunda teniente de alcalde y concejala de Deportes, Catiana Fuster, quien ha dado este martes de tarde la bienvenida a la capital a las jugadoras de la Selección Española de Baloncesto U16F, ha remarcado que esta tercera edición de Eivissa Dona Baloncesto reafirma el compromiso del Ayuntamiento para situar a las deportistas en el centro y dar visibilidad. «Es una semana intensa de actividad, aprendizajes y convivencia, y queremos invitar a toda la ciudadanía a acercarse al Polideportivo de Es Viver para disfrutar de un programa de gran calidad», ha manifestado Fuster, quien ha agradecido a la FBIB su implicación para compartir con el Ayuntamiento de Ibiza el objetivo de «continuar haciendo crecer el deporte».
La programación completa de la tercera edición de la Eivissa Dona Bàsquet es la siguiente:
PROGRAMA FORMATIVO: “ENTRENANDO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA U16F”
Polideportivo de Es Viver
Dirigido a entrenadores y entrenadores en activo o en formación.
A partir del martes 2 de diciembre: Llegada de la Selección Española U16F a Ibiza. Todos los entrenamientos serán a puerta abierta.
Miércoles 3 de diciembre
• 19–20 horas · Entrenamiento
• 20–21 horas · Entrenamiento
• 21–22 horas · Charla técnica con el staff de la selección
Jueves 4 de diciembre
• 10-11 horas · Entrenamiento
• 17–19 horas · Entrenamiento
Mesa redonda de “los clubes en la FEB”, de 20 a 22 horas. Sala C8, ontará con las ponencias de Anna Junyer, Jose Ignacio Hernández y Javi Torralba y con la actuación de Dani Comas como moderador.
TORNEO INTERNACIONAL U16F
Todos los partidos tendrán lugar en el Polideportivo de Es Viver y se retransmitirán en directo por Eivissa TV.
Viernes 5 de diciembre · 17 horas
España – Alemania
Sábado 6 de diciembre · 12 horas
Alemania – Finlandia
Domingo 7 de diciembre · 11 horas
España – Finlandia
Durante los descansos de los partidos del torneo, las jugadoras de categoría mini de los clubs de la isla disputarán partidillos amistosos formando equipos mezclados.
TALLER DE ARBITRAJE
Sábado 6 de diciembre, a las 9 horas en el Polideportivo de Es Viver
Por último, la segunda teniente de alcalde y concejala de Deportes ha concluido destacando que desde el Ayuntamiento de Ibiza se continuará «impulsando iniciativas que refuercen el papel de las mujeres en el deporte y que posicionen Ibiza como una sede estable de eventos de formación y competición».
