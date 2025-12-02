Leity Ndiaye, centímetros para la pintura del Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza
El equipo ibicenco anunció este martes el fichaje del pívot senegalés de 2.05 metros tras la marcha de Dani Busto, que abandona Ibiza por motivos personales
Mañana de anuncios en el Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza, que ve como uno de sus mejores jugadores, Dani Busto, abandona la isla por motivos personales. Para sustituir al madrileño, la directiva naranja ha reaccionado rápido con el fichaje de Leity Ndiaye, pívot senegalés nacido en 1997 que llegó a España con 19 años. Después de jugar en Lleida y Vinaròs, acabó en Asturias para dejar su sello en la Primera Nacional Asturiana.
Tras su paso por el Cervecería Guillon CBC, donde promedió 18 puntos y 13 rebotes de media, fichó por el Baloncesto Villa de Mieres 2012, con los que se proclamó campeón de temporada regular y se quedó a las puertas del ascenso a Tercera FEB al perder en la final de la Final Four, en la que el nuevo jugador ibicenco se llevó el MVP con una media de 18 puntos, 20 rebotes y 37 de valoración.
El jugador africano aterriza en Ibiza para aportar «altura, garra y músculos a un juego interior mermado tras la marcha de Dani Busto y la baja por lesión de Javier Medori». Ndiaye llega con la «ambición de seguir creciendo como jugador».
