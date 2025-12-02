Los pilotos de Ibiza se suben al podio en la fiesta final de temporada del Enduro Internacional

La decimoquinta edición de la prestigiosa y multitudinaria prueba de Enduro Internacional, el Enduroc, se celebró el pasado fin de semana en el incomparable marco de Les Comes (Barcelona), con un ambiente festivo y un récord de inscritos, lo que confirma su estatus como la gran fiesta off-road del sur de Europa. La decimoquinta edición de esta clásica de resistencia coronó un año más al piloto español campeón del mundo de EnduroGP Josep García (KTM), que logra así su sexto título en el evento y cierra una temporada memorable.

Desde el Motoclub de Formentera i Eivissa se desplazaron diez pilotos de su equipo de Enduro, siendo la mayoría de ellos habituales en esta destacada prueba internacional, con más de 800 pilotos inscritos de toda Europa. Entre ellos destacan muchos pilotos de talla mundial como Josep García (KTM), recién coronado campeón del mundo de EnduroGP 2025, que ratificó su dominio llevándose la victoria en la categoría Júnior-Sénior tras una carrera de gran solidez.

También estaba Jaume Betriu (GASGAS), siempre combativo en Les Comes, que logró una meritoria tercera posición en la clasificación general del domingo y luchó hasta el final por el segundo puesto; e Iván Cervantes (Triumph), pentacampeón del mundo que se mantuvo en el top-10 de la categoría Júnior-Sénior, demostrando su competitividad. Además, firmó un tercer puesto en la SuperTrail del sábado.

El circuito de Enduro largo, con un recorrido exigente de más de 40 kilómetros para las categorías principales, fue la tónica del fin de semana. El trazado se caracterizó por una combinación de caminos rápidos, zonas boscosas técnicas y subidas y bajadas muy marcadas, propias de la orografía de Les Comes.

De los pilotos del Motoclub de Formentera I Eivissa, hay que destacar los fantásticos resultados de varios que subieron al pódium en sus respectivas categorías, como Mateu Costa, segundo en la categoría Amic 20, Adrià Costa, también segundo en la categoría Amic 30, y Jordi Costa, que finalizó tercero en la categoría Amic 30.

Además, el joven piloto del Motoclub Luis Fernando Alba, que con tan sólo 15 años debutó en esta dura prueba, consiguió terminar en una meritoria séptima posición en la categoría Enduro 2. Desde el Motoclub de Formentera i Eivissa han querido «felicitar» a sus pilotos por el «gran trabajo y los buenos resultados que obtienen habitualmente, y más teniendo en cuenta el alto nivel competitivo en esta multitudinaria prueba internacional».