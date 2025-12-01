Toni Vingut pone rumbo al Dakar 2026

La caravana de vehículos hacia el Rally Dakar 2026 ya ha comenzado. Entre los días 27 y 29 de noviembre se realizaron en Santa Susanna (Barcelona) las primeras verificaciones de vehículos del Dakar, en el que participará el ibicenco Toni Vingut. Posteriormente, se dirigieron todos al puerto de Barcelona para embarcarse con destino hacia Yanbu, en Arabia Saudí, ciudad de salida de la 48ª edición del Dakar el 3 de enero, y de llegada el 17 del mismo mes.

El piloto del Automóvil Club de Ibiza y Moto Club d´Eivissa volverá a participar de navegante en esta nueva edición acompañando al piloto catalán Gerard Farrés en la categoría de Side By Side con el dorsal 415. Los dos repiten estructura en el Pedregà Team.

La pasada edición fue una completa novedad para Toni Vingut, ya que cambiaba de categoría y de rol. Como copiloto en Side by Side. El resultado de la pasada edición fue un meritorio sexto puesto. Vingut debutó en el Dakar 2020 en la categoría de quads, en la que obtuvo su mejor resultado en el 2023 (6ª posición).

«Aprendimos mucho en la edición 2025, por lo que seguro que vamos a mejorar respecto a la pasada edición. No llevamos el mejor vehículo, pero lo conocemos bien, y en una categoría que pasan tantas cosas, apostamos por la fiabilidad. No sabemos que imprevistos nos esperan, pero independientemente de lo que nos puedan afectar, vamos a luchar hasta el último día para obtener la mejor posición posible», señaló Vingut.