Representación ibicenca en el Campeonato de España de judo

La localidad madrileña de Pinto fue el escenario del Campeonato de España Absoluto de judo, celebrado el pasado sábado en el Polideportivo Príncipes de Asturias, donde se dieron cita los mejores yudocas del panorama nacional.

El Club de Judo Sant Jordi estuvo representado por la luchadora Catiana Cardona, quien compitió en la categoría +78 kg. Cardona realizó una participación seria y valiente en un campeonato de máximo nivel. En los octavos de final se enfrentó a la principal favorita, Dayle Ojeda (Valencia), quien finalmente se alzó con el título de campeona de España. Pese al esfuerzo y entrega mostrada, la ibicenca cayó en este exigente combate.

Ya en la repesca, la representante del Sant Jordi se midió a la castellano-leonesa Elena Casado, en un combate muy disputado en el que finalmente no pudo lograr la victoria. El Club de Judo Sant Jordi quiso destacar «la dedicación, el compromiso y la actitud de Cardona», que continúa acumulando «experiencia en las competiciones más exigentes del calendario nacional».