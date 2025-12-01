Representación ibicenca en el Campeonato de España de judo
La cita cuenta con la participación de Catiana Cardona
La localidad madrileña de Pinto fue el escenario del Campeonato de España Absoluto de judo, celebrado el pasado sábado en el Polideportivo Príncipes de Asturias, donde se dieron cita los mejores yudocas del panorama nacional.
El Club de Judo Sant Jordi estuvo representado por la luchadora Catiana Cardona, quien compitió en la categoría +78 kg. Cardona realizó una participación seria y valiente en un campeonato de máximo nivel. En los octavos de final se enfrentó a la principal favorita, Dayle Ojeda (Valencia), quien finalmente se alzó con el título de campeona de España. Pese al esfuerzo y entrega mostrada, la ibicenca cayó en este exigente combate.
Ya en la repesca, la representante del Sant Jordi se midió a la castellano-leonesa Elena Casado, en un combate muy disputado en el que finalmente no pudo lograr la victoria. El Club de Judo Sant Jordi quiso destacar «la dedicación, el compromiso y la actitud de Cardona», que continúa acumulando «experiencia en las competiciones más exigentes del calendario nacional».
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Ibáñez y Gemma Arenas se imponen en la ultra de 73 kilómetros en la segunda etapa de 3 Días Trail Ibiza
- El balonmano se abre paso en Santa Eulària
- La 3 Días Trail Ibiza se estrena a lo grande en Ibiza
- La metamorfosis en Sant Rafel de la SD Ibiza
- Los niños de Kenia se enfundan la equipación del Club de Bàsquet S´Olivera
- La Peña Deportiva celebra sus 90 años de historia con una emotiva gala llena de reconocimientos
- La 3 Días Trail Ibiza baja el telón con una 10K diurna que coronó a Antonio Martínez y María La Chica
- No hay dos sin tres